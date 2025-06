Ločena, a usklajena: Saša Lendero in Miha Hercog ganila občinstvo

"Miha Hercog, moj bivši mož, zdajšen prijatelj in moj sedanji producent. Nekatere stvari pa še vedno ostajajo. Sunce izlazi," je Saša Lendero dejala pred njunim nastopom. Dejstvo, da sta kljub razhodu ohranila spoštljiv odnos, vedno znova navdušuje njune poslušalce. Tudi tokrat sta s svojim nastopom ganila številne izmed njih.

Saša, ki je v Kranju nastopila s Tilenom Lotričem je nekdanjega partnerja pozzvala kar iz občinstva."Tilen Lotrič me je dobro namočil, ampak je bilo pa lepo po 22-ih letih zapeti pesem, s katero sva s Sašo Lendero zmagala na Marco Polo Fest-u 2003 na Korčuli" je videoposnetku nastopa pripisal Hercog.

Pevka, ki ima skupaj s Hercogom hčerko Ario je novico o njuni ločitvi sporočila januarja 2023. "Z bolečino in neskončno žalostjo, težo na duši in velikim kamnom v želodcu vam zdaj tudi javno sporočam, da sva se z Miho razšla. Ljubezen včasih zaide na razpotjih. Žalostno je in zelo težko, a zdi se, da je tudi to življenje," je takrat med drugim zapisala na družbeno omrežje.