Ločil se je finančni minister Klemen Boštjančič

Predstojnica Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je pred časom postala članica sveta ljubljanske Drame, njena vloga, ki jo je prejela kot žena finančnega ministra, pa je takrat dvignila ogromno prahu."Biti žena politika je zelo zahtevno, nepričakovano, ima nekaj prednosti, hkrati pa veliko slabosti. Kot psihologinja sem opazila, da gre za posebno branžo, kjer zakoni iz gospodarstva in poslovnega sveta ne veljajo. Kjer etika, poštenost, iskrenost ne pomenijo nič. Kjer obljuba ne drži," je dodala.

Z medijsko pozornostjo se je večkrat težko spopadala."Hkrati pa biti politik ni samo poklic, temveč je v to vpletena vsa družina. Skupaj z bivšim možem smo bili izpostavljeni mi vsi: jaz kot žena in tudi najini otroci. Po navadi mediji in ljudje – anonimneži na forumih – iščejo predvsem stvari, ki bi te spodnesle in politika oslabile. Vedo pa, da so politiki najbolj ranljivi prav pri družini oziroma svojem zasebnem življenju. Če nič takega ne najdejo, pač ustvarijo – in to grozno boli. Brati o sebi laži je brutalno, grozljivo," je dejala nekdanja žena finančnega ministra.