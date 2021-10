Lora in Primož Roglič objavila poročno fotografijo

Spomnimo, da sta si zaljubljenca večno zvestobo obljubila v Vili Vipolže v krogu družine in prijateljev, med povabljenci pa je bil tudi Zvone Pograjc, Rogličev bivši skakalni trener, ki je tokrat stopil v čevlje ženinove priče. Primož in Lora, starša malega Leva, sta se takoj po poroki odpravila na zaslužen oddih po naporni in uspešni kolesarski sezoni, in sicer na medene tedne, ki jih preživljata v tropskih krajih.