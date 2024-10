Lora Roglič ob Primoževem rojstnem dnevu obujala spomine

Naš kolesarski as Primož Roglič je 29. oktobra dopolnil 35 let, svoj posebni dan pa je seveda preživel v krogu svojih najdražjih. Skupaj z njim so praznovali njegova žena Lora Klinc Roglič in sinova Lev in Aleks. Prav skupni družinski trenutki, ki jih je v družini Roglič zaradi kolesarstva verjetno precej manj, kot bi si želeli, pa so Loro spodbudili, da je nekaj fotografij delila z oboževalci.