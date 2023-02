Lora Roglič objavila prvo fotografijo z obema sinovoma

Lora Roglič Klinc je na družbenem omrežju Instagram delila prvo fotografijo svojega drugorojenca, ki sta se ga z možem Primožem Rogličem razveselila v začetku januarja. Na fotografiji, posneti na plaži, ji družbo dela tudi triletni sin Lev , pod objavo pa je Lora zapisala: "Evo nas," in dodala ključnik "Poredna fanta, lep dan".

Novico, da je drugič postal očka, je Primož Roglič pred enim mesecem sporočil na Instagramu, kjer je zapisal: "Ko se je leto komaj začelo, pa že praznuješ največji dosežek v sezoni," in dodal, da je hvaležen, ker so v družino sprejeli še enega fanta.

Slovenski kolesarski as že pridno trenira za novo sezono, saj na Instagramu redno objavlja fotografije s treningov. Pred štirimi dnevi se je oglasil s priprav na Tenerifih, kjer je skupaj s svojo ekipo Jumbo Visma, in ob fotografiji, na kateri kolesari po hribu navzdol, zapisal: "Dol ... In spet gor." Primoža letos čaka boj za rožnato majico, saj se bo v vlogi kapetana odpravil na dirko po Italiji.