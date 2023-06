Lora Roglič po Primoževi zmagi delila družinske fotografije

Dirka po Italiji se je po izjemnem preobratu na kronometru končala s Primoževim ponosnim dvigom pokala v središču Rima. Tam so bili tudi njegovi najbližji – žena Lora s sinovoma Aleksom in Levom. Družinske utrinke s slavja in drugih navijaških trenutkov s tritedenske dirke je Lora delila na družbenem omrežju Instagram, kjer je pod galerijo fotografij v italijanščini zapisala: "Povej mi, kaj je življenje brez ljubezni." Gre za verz iz uspešnice La Dolce Vita, ki jo prepevajo italijanski glasbeniki Fedez, Tananai in Mara Sattei.