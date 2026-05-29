Domača scena

Lovec Viktor osvojil 3. mesto in prehitel Janka: Zdaj se lahko važim

Ljubljana, 29. 05. 2026 16.10 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Viktor Zelj, lovec v kvizu Na lovu.

Medtem ko poteka snemanje kviza Na lovu, ne le eden, ampak kar dva od naših lovcev svoje znanje pilita tudi na raznih pub kvizih in prvenstvih. Viktor Zelj in Janko Stankić sta se tako nedavno pomerila na prvem slovenskem individualnem kviz prvenstvu, na katerem sta dosegla zavidljive rezultate. Viktor je osvojil 3., Janko pa 4. mesto.

Viktor Zelj in Janko Stanković tudi takrat, ko ne snemata kviza Na lovu, ne počivata. Naša lovca sta svoje znanje namreč pilila na prvem slovenskem individualnem kviz prvenstvu, kjer sta se odlično odrezala. Za par točk je bil boljši Viktor, a kot je povedal, sta bila z Jankom zelo blizu, če bi bila skupaj v ekipi, pa bi bila praktično nepremagljiva.

Viktor Zelj se rad preizkusi v številnih kvizih.
FOTO: POP TV

1. Nedavno si sodeloval na prvem individualnem prvenstvu v kvizu. Za kakšno tekmovanje je šlo?

Res je, to je bilo prvo slovensko individualno kviz prvenstvo. Okoli 30 se nas je prijavilo, tekmovali smo pa v 8 sklopih po 25 vprašanj (lifestyle, zabava, mediji, znanost, šport in igre, svet, zgodovina, kultura). Pisalo se je dvakrat po 50 minut (50 minut prvi štirje sklopi, preverjanje in popravljanje odgovorov in potem še 50 minut preostali štirje sklopi). Tu je šlo za bolj zahtevna vprašanja, kot jih človek lahko sreča na pub kvizih ali pa tudi na televizijskih kvizih. Individualna kviz prvenstva so v bolj izkušenih kvizaških državah (kot so npr. sosedi Hrvati, ali pa Angleži, Belgijci, Norvežani ...) že dolgoletna stalnica in nekako služijo kot najbolj resen test znanja na nacionalni ravni med kvizaši. Torej dejstvo, da se je taka stvar prvič uradno odvila tudi v Sloveniji, je odlična odskočna deska, zdaj moramo samo še poskrbeti, da vzdržujemo in nadaljujemo to tradicijo. Bi rad še izkoristil priložnost, da pohvalim iniciativo Kviz društva Gorenjska za nastanek tega dogodka in pa predvsem avtorja vseh vprašanj, Didrika Mešička. Vprašanja so bila na pravem nivoju in videlo se je, da je vložil veliko truda. Palec gor.

Naš lovec se je udeležil prvega slovenskega individualnega kviz prvenstva.
FOTO: POP TV

2. Osvojil si tretje mesto, kar je odličen uspeh. Kaj ti pomenijo takšni dosežki?

Hvala, tudi sam sem bil zadovoljen z uvrstitvijo. Je dober začetek za slovensko sceno, ampak iskreno bolj razmišljam o naslednjih izzivih. Več mi bo pomenilo, če bom tudi naslednje leto lahko ponovil uspeh ali dosegel boljši rezultat.

3. Kako si se pripravljal na tekmovanje?

Kot sem omenil prej, nivo vprašanj je tukaj bil nadpovprečen. Torej za pripravo v tem primeru bolj pomagajo treningi iz prvenstev drugih držav in pa par spletnih kvizov, ki na tedenski ravni ponujajo težja vprašanja.

4. V katerih temah si bil dober, kje imaš še malo rezerve in boš moral še vaditi?

Najbolje mi je šlo v medijih in športu plus igrah, tudi svet in zgodovina sta bila dobra. To mi ni preveč presenetljivo, to so vendarle moje najljubše teme. Pričakovano sem imel najmanj točk pri znanosti - pač nisem naravoslovec in mi tovrstna vprašanja delajo več težav oz. si težje zapomnim kakšna dejstva iz teh polj (biologija, fizika, kemija ipd.). Lahko vadim in se učim novih stvari, ampak bo znanost vedno bolj šibka od nekaterih drugih tem. Človeško je, da si lažje zapomnimo podatke, če nas tudi osebno zanima določena tematika. Si ne belim preveč glave s tem.

Janko Stankić se je prav tako preizuksil na prvenstvu in osvojil četrto mesto.
FOTO: POP TV

5. Takoj za tabo je bil še en naš lovec, Janko. Kakšen je občutek premagati takšnega tekmeca?

Uf, noro. Zdaj imam bragging rights oziroma pravico do hvalisanja, če povem po slovensko. To pomeni, da se lahko v našem skupinskem pogovoru na družbenih omrežjih malo 'mečem ven' in važim. V resnici sem bil jaz 3., Janko 4., ampak razlike so bile zelo male, le par točk. V resnici sva tam-tam in točno te tematike, ki gredo meni slabo, so njemu pisane na kožo. Tako da bi v ekipnem formatu odlično sodelovala.

6. Sta se kaj posvetovala pred kvizom? Kakšni so sicer tvoji rituali pred takšnimi tekmovanji?

Prej smo se malo pogovarjali, ne samo midva, ampak tudi z drugimi kvizaši. Slovenija je še v začetnih korakih, tako da tisti največji nadebudneži se že kar dobro poznamo med sabo. Nekaj udeležencev je tudi poskusilo srečo pri nas Na lovu. Ritualov nimam - znanje poskušam nadgrajevati sproti in spontano na dnevni bazi.

7. So takšni kvizi tudi priprava na oddajo Na lovu? Kako trenutno poteka snemanje?

Vsako tekmovanje lahko samo pomaga, škoditi ne more. So priprava v tem smislu, da tako ostanem ves čas v neki tekmovalni formi, to pa definitivno. Snemanje poteka zelo uspešno - mislim, da bodo lahko gledalci še bolj uživali v drugi sezoni, kot so v prvi. Bili smo zelo veseli pozitivnega odziva občinstva na prvo sezono, zdaj pa si želimo, da gre vse skupaj samo še na bolje. Boljša vprašanja, več napetosti in še več zabave.

