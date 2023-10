Luka Basi na odru dočakal 30 let: Zame je bilo tako kot vstop v novo leto

Luka Basi zelo uživa, ko nastopa na odru in zabava občinstvo, zato mu ni bilo težko nastopiti niti v poznih večernih urah sobote, ki se je prevesila v prav poseben dan. Priljubljeni koroški pevec je namreč na odru dočakal 30 let, ko je ura odbila polnoč pa so mu organizatorji koncerta na oder prinesli leseno skulpturo njega in torto. "Vstopiti v rojstni dan z občinstvom je bilo fenomenalno," je priznal za 24ur.com.

Luka Basi je v soboto zvečer nastopil na koncertu v Juršincih, njegov nastop pa je kot ponavadi trajal do zgodnjih jutranjih ur. Dan, v katerega je pevec vstopil z občinstvom, pa je bil zanj prav poseben. 8. oktobra je Luka namreč dopolnil 30 let.

"Dočakati 30 let na odru je res zanimiv občutek. Zame je bilo tako kot vstop v novo leto, ko vedno čakamo na uro 00.00. Sam sem med nastopom ves čas pogledoval na uro. Res je to poseben občutek," je povedal za 24ur.com in dodal, da so okrogle obletnice očitno res nekaj posebnega. "Zelo rad nastopam, uživam na odrih, uživam, ko zabavam ljudi in z njimi doživeti uraden prehod v novo leto svojega življenja je bilo resnično fenomenalno," je še dodal.

Da bo prav na omenjenem dogodku dočakal okroglo obletnico, je občinstvu povedal že v vabilu na Oktberfešto. "Občinstvo je že pred koncertom vedelo, da imam rojstni dan, saj sem že pred dnevi svoj nastop napovedal kot največjo rojstnodnevno zabavo. Res smo se imeli super," je bil vesel Luka, ki ga je ob polnoči čakalo prav posebno presenečenje. "V zaodrju me je že pred koncertom presenetil moj bend, saj so mi pripravili noro lepo torto. Potem so me na odru presenetili še organizatorji, ko so mi prinesli leseno skulpturo Basija z napisom 30 in torto, občinstvo pa mi je zapelo. Vse je bilo popolnoma nepričakovano," je razkril utrinke prav posebnega koncerta.

Presenečenj pa očitno še ni konec, saj ga zanj pripravlja tudi njegova zaročenka Nastja Gabor. "Kolikor vem, me presenečenje moje drage partnerke še čaka. Sanja se mi ne, kaj bo pripravila, dobil sem samo navodila, kdaj in kje moram biti. Ona je res mojstrica presenečenj in slutim, da bo nekaj 'opasnega'. Moram priznati, da me malo dajejo živčki. Očitno je moj rojstnodnevni vikend pač vikend presenečenj," je povedal in obljubil, da več o presenečenju razkrije v ponedeljek zjutraj. "Se mi zdi, da bo trajalo do jutranjih ur," je dodal v smehu.