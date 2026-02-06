Luka Basi nastopil s sedemletnim sinom: Moj najljubši duet do zdaj

Luka Basi je nastopil v svojem najljubšem duetu do zdaj, na odru se mu je namreč pridružil njegov sin Tai . Sedemletnik je svojega očeta spremljal na kitari, medtem ko je ta odpel svoj duet, ki ga ima z Draženom Zečićem , Tri kreveta . Njun nastop je navdušil že poslušalce v dvorani, kasneje pa je ogromno pohval požel tudi na družbenih omrežjih.

"Mislim, da mi nihče od vseh glasbenih kolegov, s katerimi sem kadar koli sodeloval ali posnel duet, ne bo zameril, če to povem na glas: ta duet je z velikim naskokom moj najljubši do zdaj. In razlog je preprost. Tokrat na odru in v pesmi stojim skupaj s svojim sinom, ki je star komaj sedem let in me spremlja na kitari. To ni samo duet, to je trenutek očeta in sina, glasba, ponos in čista ljubezen," je ob videoposnetku zapisal Matej Prikeržnik, bolj znan kot Luka Basi, in dodal, da ima svojega sina rad.