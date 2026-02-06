Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Luka Basi nastopil s sedemletnim sinom: Moj najljubši duet do zdaj

Ljubljana, 06. 02. 2026 09.59 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Luka Basi

Nepozaben trenutek za Luko Basija, ki je na nedavnem nastopu ustvaril spomin za vse življenje, ko se mu je na odru pridružil njegov sedemletni sin Tai. Skupaj sta izvedla duet, ki ga sicer 32-letnik izvaja z Draženom Zečićem. S svojim nastopom sta navdušila občinstvo, številne pohvale pa je videoposnetek prejel tudi na družbenih omrežjih.

Luka Basi je nastopil v svojem najljubšem duetu do zdaj, na odru se mu je namreč pridružil njegov sin Tai. Sedemletnik je svojega očeta spremljal na kitari, medtem ko je ta odpel svoj duet, ki ga ima z Draženom Zečićem, Tri kreveta. Njun nastop je navdušil že poslušalce v dvorani, kasneje pa je ogromno pohval požel tudi na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Mislim, da mi nihče od vseh glasbenih kolegov, s katerimi sem kadar koli sodeloval ali posnel duet, ne bo zameril, če to povem na glas: ta duet je z velikim naskokom moj najljubši do zdaj. In razlog je preprost. Tokrat na odru in v pesmi stojim skupaj s svojim sinom, ki je star komaj sedem let in me spremlja na kitari. To ni samo duet, to je trenutek očeta in sina, glasba, ponos in čista ljubezen," je ob videoposnetku zapisal Matej Prikeržnik, bolj znan kot Luka Basi, in dodal, da ima svojega sina rad.

Preberi še Tokrat jima je uspelo: Luka Basi in Nastja Gabor sta se poročila
Prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent so že odprte.

Pevec, ki je svojo glasbeno pot začel v priljubljenem šovu Slovenija ima talent, kjer se mu je polfinale za las izmuznil, ima s svojo ženo Nastjo Gabor poleg prvorojenca še hčerko Tio, ki bo kmalu dopolnila šest let.

Luka Basi sin nastop Nastja Gabor otroci

Klara Jazbec bo postala mamica: Težko je opisati vse občutke

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
06. 02. 2026 11.15
Me ne briga, človek se mi je zameril totalno ker poje v srbohrvascini...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527