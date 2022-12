Luka Basi praznuje šesto obletnico delovanja na glasbeni sceni. Petnajstega decembra ga je med zvezde namreč izstrelil prvi hit in sam pravi, da je omenjen datum postal dan za basi hit. Letošnje leto je odšel na mraz in posnel smučarsko himno. Basi komentira, da se 15. decembra vsako leto veseli skoraj bolj kot svojega rojstnega dneva in dni, ko nas obiščejo dobri trije možje.