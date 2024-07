Luka Basi spravil v jok Raaya: Presenečenje za rojstni dan je uspelo

Da je zbolel in da se mu z bodočo ženo Nastjo Gabor ne moreta pridružiti ob praznovanju njegovega rojstnega dne, se je glasilo sporočilo, s katerim je Luka Basi voščil svojemu prijatelju Alešu Vovku - Raayju. A to je bila samo krinka. Le nekaj ur kasneje sta se namreč Luka in Nastja pojavila na Korčuli, kjer je Raay z družino večerjal in praznoval svojih okroglih 40 let. Kako zelo se je razveselil svojih prijateljev in presenečenja?

Luka Basi in Nastja Gabor sta z izgovorom, da imata vročino, pretentala svojega prijatelja Aleša Vovka - Raaya. "Da nihče, razen naju, ne bi vedel za najine načrte, sva zjutraj ekipi, ki je mislila, da prideva, poslala opravičilo, da sva žal zbolela," je za naš portal povedal koroški glasbenik. Bodoča mladoporočenca sta imela za bregom nekaj prav posebnega. Raay je 7. julija praznoval 40 let, a zaradi 'bolezni' sta njegova glasbena prijatelja pristnost na rojstnodnevni večerji uradno odpovedala, kasneje pa poskrbela za presenečenje.

Kar naenkrat sta se namreč pojavila na Korčuli. "Z Nastjo sva to potezo načrtovala že par tednov prej. In RES ni nihče vedel," je o ideji za presenečenje zaupal pevec in dodal: "Kaj lahko podariš prijatelju, ki je hkrati tako družinski prijatelj, kot manager in avtor tvojih pesmi? Sanjalo se mu ni, da se bo kdorkoli vozil na Korčulo, kjer sta s Marjetko vsako leto, saj smo se o praznovanju pogovarjali za mesec avgust. Dogovarjali smo se, da gremo skupaj za en vikend nekam družinsko, kjer bi načrtovali tudi zadnje detajle mojega velikega letošnjega koncerta."

Luka, Marjetka in Raay niso le glasbeni sodelavci, temveč tudi dobri prijatelji. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Večinoma je prav Raay tisti, ki vedno poskrbi za presenečenje, ob njegovi 40-letnici, pa je bil čas, da je tudi sam deležen nečesa posebnega. "Največ, kar mu lahko pokloniš in kar Raayu največ pomeni, sta čas in ljubezen. To sva vedela. Vedno preseneča vse okoli sebe, zato sva razmišljala, kaj narediti, da bo za vse popoln šok. In ker je tudi ostala ekipa pripravljala presenečenja, sva se odločila, da bi presenetila vse, tudi ekipo," je povedal Luka, ki je bil vesel, da je presenečenje uspelo.