Luka Basi s svojo družino že komaj čaka novo sezono Skrito v raju

Luka Basi je pesem, Skrito v raju že večkrat, odpel pred ogromnim občinstvom, tokrat pa je bila priložnost še nekoliko bolj posebna. V polnem ljubljanskem klubu jo je zapel, preden so si gledalci lahko ogledali kratek del serije. "Tako kot je njim všeč, je tudi meni. Jaz sem že med gledanjem Esmeralde občudoval pesmi, ki so se vrtele na začetku, na koncu in vmes. Nikoli si nisem predstavljal, da bom jaz lahko pel naslovno pesem serije," je dejal pevec."Luka je tak junak, super junak, ki je ponesel to skupaj s serijo med Slovence. Vedno se mora nekako vse zložiti in v tem primeru se pač je," sta dejala avtorja pesmi Skrito v raju Raay in Marjetka Vovk.

No, med tistimi, ki začetek druge sezone najbolj težko čakajo, pa je ravno družina Basi. "Jaz moram povedati, da to drugo sezono že tako komaj čakamo. Dejansko se vsi usedemo na kavč ali v posteljo in imamo prav tak ritual, pokovko in gledamo to serijo," je povedala pevka Nastja Gabor."Jaz priznam, da danes tega nisem gledal, za nalašč, ker komaj že čakam ponedeljek ob 20:00. Jaz sem že rekel vsem, tudi Rayu, da od osme ure nisem več dosegljiv. Jaz gledam Skrito v raju," je dodal Basi.

Druga sezona se začne že v ponedeljek, 17. februarja, ob 20. uri, na POP TV!