Luka Dončić delil fotografijo hčerke Gabriele

Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes občasno na družbenih omrežjih naredita izjemo in z oboževalci delita kakšen utrinek družinskega življenja. Košarkar, ki je v teh dneh tudi čez lužo deležen veliko pozornosti medijev, je s svojimi sledilci delil fotografijo hčerke Gabriele, ki bo konec leta dopolnila dve leti.

Luka Dončić je objavil fotografijo hčerke Gabriele. FOTO: Luka Dončić Instagram icon-expand

Deklica na njej čepi ob robu ceste, ki vodi skozi gozd, ob njej pa sta njihova družinska psa. Gabriela ima oblečeno rožnato jakno in obute škornje, videti pa je mogoče tudi njene svetle lase. Luka in Anamarija na fotografijah, na katerih je hčerka, vedno skrbno skrijeta njen obraz in tako varujeta dekličino zasebnost.