Luka Dončić delil fotografijo hčerke Gabriele

Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes občasno na družbenih omrežjih naredita izjemo in z oboževalci delita kakšen utrinek družinskega življenja. Košarkar, ki je v teh dneh tudi čez lužo deležen veliko pozornosti medijev, je s svojimi sledilci delil fotografijo hčerke Gabriele, ki bo konec leta dopolnila dve leti.
Deklica na njej čepi ob robu ceste, ki vodi skozi gozd, ob njej pa sta njihova družinska psa. Gabriela ima oblečeno rožnato jakno in obute škornje, videti pa je mogoče tudi njene svetle lase. Luka in Anamarija na fotografijah, na katerih je hčerka, vedno skrbno skrijeta njen obraz in tako varujeta dekličino zasebnost.
Dončić in Goltesova sta se prvorojenke razveselila decembra 2023, novica o njenem rojstvu pa je presenetila mnoge, saj sta nosečnost uspela skrivati vse do konca.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.