Luka Dončić delil romantično fotografijo

Eden najboljših košarkarjev na svetu Luka Dončić in manekenka Anamaria Goltes sta pred enim tednom pobegnila na počitnice, in sicer uživata na rajskem grškem otoku Mikonos.

Medtem ko je Anamaria med oddihom zelo aktivna na priljubljenem družbenem omrežju, saj je delila kar nekaj utrinkov in fotografij z grškega otoka, je njen Luka pri objavah nekoliko zadržan. Ta s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu za zdaj ni delil še nobene fotografije, ki bi razkrila, kje dopustuje. Sicer pa Luka že na sploh le redko deli fotografije iz zasebnega življenja. Njegov Instagramov profil je večinoma preplavljen z njegovimi športnimi dosežki in utrinki s košarkarskega parketa.

Luka je na začetku julija nazadnje objavil fotografijo, na kateri je bila tudi Anamaria. Vse do danes, ko je po treh mesecih objavil črno-belo fotografijo iz njunega zasebnega življenja, na kateri ga Anamaria poljublja na lice. Kot lahko vidimo, je košarkarski as med dopustom malo spremenil videz, saj si je pustil daljšo brado in brke.