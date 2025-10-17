Luka Dončić in Anamaria Goltes bosta znova zibala

Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes se bosta kmalu razveselila rojstva drugega otroka. Novico je za revijo Suzy razkril zaupni vir, ki jim je posredoval tudi fotografijo njenega močno zaobljenega nosečniškega trebuščka. Prvorojenki Gabrieli naj bi se tako že čez nekaj tednov pridružil sorojenec, kar pa za naš medij ni zanikal niti vir blizu mlade družinice.