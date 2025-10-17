Svetli način
Luka Dončić in Anamaria Goltes bosta znova zibala

Ljubljana, 17. 10. 2025 08.54 | Posodobljeno pred 40 minutami

E.K.
15

Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes se bosta kmalu razveselila rojstva drugega otroka. Novico je za revijo Suzy razkril zaupni vir, ki jim je posredoval tudi fotografijo njenega močno zaobljenega nosečniškega trebuščka. Prvorojenki Gabrieli naj bi se tako že čez nekaj tednov pridružil sorojenec, kar pa za naš medij ni zanikal niti vir blizu mlade družinice.

Luka Dončić se bo s svojo zaročenko Anamario Goltes znova razveselil naraščaja. Veselo novico je za revijo Suzy razkril zaupni vir, ki jim je poslal tudi fotografijo, na kateri se vidi njen močno zaobljen nosečniški trebušček.

26-letni Ljubljančan se je z leto dni starejšo partnerko konec leta 2023 že razveselil rojstva hčerke Gabriele, kateri naj bi se že čez nekaj tednov pridružil sorojenec. Novice za 24ur.com ni zanikal niti vir blizu mlade družinice.

Zvezdnik Los Angeles Lakersev je svojo izbranko spoznal pri rosnih 12 letih na počitnicah na Krku. Med njima je kasneje preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. Mlada starša se še zdaj rada vračata na hrvaški otok, na katerega ju vežejo dragoceni spomini.

Luka Dončić Anamaria Goltes nosečnost dojenček Gabriela Dončić
Letošnjo jesen smo z modo spet stopili v devetdeseta

