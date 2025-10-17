Luka Dončić in Anamaria Goltes bosta znova zibala

Luka Dončić se bo s svojo zaročenko Anamario Goltes znova razveselil naraščaja. Veselo novico je za revijo Suzy razkril zaupni vir, ki jim je poslal tudi fotografijo, na kateri se vidi njen močno zaobljen nosečniški trebušček.
26-letni Ljubljančan se je z leto dni starejšo partnerko konec leta 2023 že razveselil rojstva hčerke Gabriele, kateri naj bi se že čez nekaj tednov pridružil sorojenec. Novice za 24ur.com ni zanikal niti vir blizu mlade družinice.
Zvezdnik Los Angeles Lakersev je svojo izbranko spoznal pri rosnih 12 letih na počitnicah na Krku. Med njima je kasneje preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. Mlada starša se še zdaj rada vračata na hrvaški otok, na katerega ju vežejo dragoceni spomini.
