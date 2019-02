Luka Dončić in njegova izbranka uživata na dopustu

"Odhajam na krajši dopust v Cancun. Komaj čakam plažo in sonce, malce si moram napolniti baterije," je pred dnevi Luka Dončić zaupal naši ameriški dopisnici Tadeji Lampret. Tako sta zAnamarijo Goltes spakirala končke in odletela na dopust v vročo Mehiko. Na dopustu pa sta se jima pridružila še španska prijatelja, brataJuan in Willy Hernangomez, ki tudi igrata v NBA, mladeniči pa se poznajo še iz časov, ko so vsi igrali v Španiji.