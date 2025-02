Luka Dončić iz Los Angelesa poslal jasno sporočilo, da žaluje

OGLAS

Tako Luka Dončić kot njegovi navijači so bili prepričani, da bo kariero v najmočnejši košarkarski ligi na svetu začel in končal v klubu Dallas Mavericks, zato ga je menjava, ki naj bi se zgodila za njegovim hrbtom, močno prizadela. 25-letnik, ki je sicer že odpotoval v Los Angeles, je po zahvali navijačem in klubu svojo žalost in razočaranje izrazil tudi z zamenjavo profilne fotografije na družbenem omrežju, ki je odslej zavita v črnino.

Zamenjal pa je tudi fotografijo na X, nekdaj znanem kot Twitter, kjer ima sedaj fotografijo, na kateri je z legendarnim Kobejem Bryantom, ki je bil ponosen član ekipe LA Lakers. "Pred sedmimi leti sem prišel kot najstnik, da bi uresničil sanje po igranju košarke na najvišjem nivoju. Mislil sem, da bom tukaj preživel svojo kariero in res sem si želel, da bi vam prinesel naslov prvaka," je zapisal v pismu, ki ga je delil na družbenem omrežju, dodal pa je tudi, da si ni predstavljal, da bo deležen takšne podpore in ljubezni. "Za mladega fanta iz Slovenije, ki je prvič prišel v ZDA, ste poskrbeli, da se je v Teksasu počutil kot doma. V dobrih in slabih časih, od poškodb, pa do finala NBA se vaša podpora nikoli ni spremenila," se je poklonil navijačem.