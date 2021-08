Luka Dončić na Krku pritegnil pozornost s prestižnim avtomobilom

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je po izjemno naporni sezoni končno odšel na zaslužen dopust. Potem ko nas je skupaj z drugimi reprezentančnimi kolegi s številnimi uspehi razvajal na olimpijskih igrah, se je odločil za oddih pri sosedih. Trenutno se mudi na njemu zelo ljubem Krku, kjer je pozornost pritegnil s svojo veliko strastjo – avtomobilom.

Ni skrivnost, da je Luka velik navdušenec jeklenih konjičkov, zanje pa je očitno pripravljen odšteti veliko vsoto denarja. Na Hrvaško se je namreč odpeljal z avtom prestižne znamke lamborghini urus mansory, ki je vreden okoli 500.000 dolarjev (približno 420.000 evrov). Lukov črni lamborghini je pritegnil pozornost nekega avtomobilskega navdušenca, ki je športni avto fotografiral in ga objavil na Instagramovem profilu Car Spotting Croatia, kjer so objavljene fotografije dragih in predvsem vpadljivih avtomobilov, ki jih ljudje opazijo na Hrvaškem.