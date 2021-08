Luka Dončić na Mikonosu obiskal slavnega kuharja

Luka Dončić po zaključku olimpijskih iger nabira nove moči pred pričetkom nove sezone lige NBA. Trenutno se nahaja na grškem otoku Mikonos, kamor zahajajo mnoga velika imena iz sveta zabave in športa. Med oddihom je obiskal tudi eno od najbolj znanih restavracij, kjer meso na svoj unikaten način pripravlja Nusret Gökçe . Ta je svetu postal znan po tem, ko je po medmrežju zaokrožil posnetek, na katerem na zanimiv način soli zrezke in si tako prislužil nadimek Salt Bae.

Slavni kuhar, ki je prava internetna senzacija, je sprejel že mnogo uglednih gostov, čas pa si je z veseljem vzel tudi za našega športnika. Na Instagramu so tako sledilci lahko uživali v posnetku, ki je nastal med njunim druženjem. Delil ga je prav Nusret in dopisal ključnik z besedo 'brate', objavo pa so na svojem uradnem Instagramovem profilu delili tudi Dončićevi Mavericksi. Luka je med pripravo mesa s prvim zabavljačem iz sveta kulinarike vidno užival, zagotovo pa mu je nato teknil tudi ogromen kos mesa.