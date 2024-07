Luka Dončić na poroko Luke Rupnika kar v trenirki in navadni majici?

A po fotografijah sodeč se je Luka na poroko soimenjaka odpravil kar v malo bolj elegantni črni trenirki in sivi majici s kratkimi rokavi. Mu je zmanjkalo časa ali pa se mu zgolj ni dalo potruditi? No, naš košarkarski as se je vseeno potrudil za tako pomemben dogodek, saj je za uradni del poroke oblekel elegantno moško obleko, kar je razvidno tudi s fotografije, ki jo je delil na svojem Instagram Storyju . Na zabavi po poroki pa mu je bilo očitno dovolj elegantnih oblačil in se je preoblekel v tisto, v čemer se najbolje počuti.

Poleg Luka so bili na poroki tudi drugi znani obrazi. Da so Uršo, ki je po izmenjavi zaobljub prevzela tudi možev priimek, in 31-letnika pospremili v zakon, so razkrili kar z objavami na družbenih omrežjih. Med svati je bil tako tudi naš nogometni vrata Jan Oblak in njegovo dekle Olga Danilović, pa tudi Lukovi reprezentančni kolegi Zoran Dragić, Edo Murić, Vlatko Čančar, Matic Rebec, Alen Omić in Jaka Blažić, ki je bil tudi ženinova priča.