Luka Dončić na strani Bad Bunnyja: prepeval njegovo pesem

Luka Dončić je na precej subtilen, a izjemno nazoren način pokazal, kaj si misli o drami, ki se zadnje dni odvija okoli 'spora' med Bad Bunnyjem in Donaldom Trumpom. Naš košarkarski zvezdnik je očitno na strani portoriškega pevca, saj je objavil video, na katerem prepeva eno od njegovih pesmi. Videti je, da je sam, kljub bojkotu nekaterih Trumpovih podpornikov, vseeno spremljal polčas in nastop slavnega raperja.

26-letni košarkar se ni nikakor politično opredelil ali izrekel karkoli slabega na račun ameriškega predsednika, je pa z videom, na katerem prepeva v španščini, poslal jasno sporočilo o tem, na čigavi strani je. Slovenec, ki trenutno igra za ekipo Los Angeles Lakersov, sicer na zadnji tekmi proti Oklahomi zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice ni igral, zato je imel očitno dovolj časa, da je spremljal vse dogajanje okoli Super Bowla.

Portoriški raper in ameriški predsednik sta javno na bojni nogi, saj 31-letnik ne podpira politike 79-letnika. Iz protesta je ob polčasu slovitega finala ameriškega nogometa prepeval izključno v španščini, ob njegovo odločitev pa se je spotaknil tudi Trump in ga obtožil, da nihče ne razume niti besede.

Pevec je sicer pripravil pravi spektakel, ki je trajal kar 14 minut, na odru pa sta se mu pridružila tudi Lady Gaga in Ricky Martin. Oboževalce je močno navdušil tudi prihod Pedra Pascala, Cardi B, Karol G in Jessice Albe, ki so na prizorišču zaplesali. Številne je tudi presenetilo dejstvo, da z besedili ni neposredno kritiziral Trumpa, kot je to storil ob nagovorih ob prevzemu nagrad na podelitvi grammyjev.