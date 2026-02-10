Naslovnica
Luka Dončić na strani Bad Bunnyja: prepeval njegovo pesem

10. 02. 2026

Avtor:
K.A.
Luka Dončić

Po nedeljskem nastopu Bad Bunnyja na slovitem finalu Super Bowla se še vedno dviguje prah. Pa ne zaradi njegovega dovršenega performansa, temveč zaradi političnega ozadja. Zvezdnik je namreč večkrat javno izrazil svoje nestrinjanje s politiko Donalda Trumpa, kar je povzročilo veliko odziva njegovih podpornikov. No, oglasili pa so se seveda tudi tisti, ki se strinjajo s portoriškim pevcem – celo naš Luka Dončić.

Luka Dončić je na precej subtilen, a izjemno nazoren način pokazal, kaj si misli o drami, ki se zadnje dni odvija okoli 'spora' med Bad Bunnyjem in Donaldom Trumpom. Naš košarkarski zvezdnik je očitno na strani portoriškega pevca, saj je objavil video, na katerem prepeva eno od njegovih pesmi. Videti je, da je sam, kljub bojkotu nekaterih Trumpovih podpornikov, vseeno spremljal polčas in nastop slavnega raperja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

26-letni košarkar se ni nikakor politično opredelil ali izrekel karkoli slabega na račun ameriškega predsednika, je pa z videom, na katerem prepeva v španščini, poslal jasno sporočilo o tem, na čigavi strani je. Slovenec, ki trenutno igra za ekipo Los Angeles Lakersov, sicer na zadnji tekmi proti Oklahomi zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice ni igral, zato je imel očitno dovolj časa, da je spremljal vse dogajanje okoli Super Bowla.

Preberi še Močno sporočilo agenciji ICE: grammyja namenil najmlajši žrtvi

Portoriški raper in ameriški predsednik sta javno na bojni nogi, saj 31-letnik ne podpira politike 79-letnika. Iz protesta je ob polčasu slovitega finala ameriškega nogometa prepeval izključno v španščini, ob njegovo odločitev pa se je spotaknil tudi Trump in ga obtožil, da nihče ne razume niti besede.

Preberi še Bad Bunny pripravil latino spektakel, Trump: Nihče ne razume niti besede

Pevec je sicer pripravil pravi spektakel, ki je trajal kar 14 minut, na odru pa sta se mu pridružila tudi Lady Gaga in Ricky Martin. Oboževalce je močno navdušil tudi prihod Pedra Pascala, Cardi B, Karol G in Jessice Albe, ki so na prizorišču zaplesali. Številne je tudi presenetilo dejstvo, da z besedili ni neposredno kritiziral Trumpa, kot je to storil ob nagovorih ob prevzemu nagrad na podelitvi grammyjev.

Razlagalnik

Bad Bunny, rojen kot Benito Antonio Martínez Ocasio, je portoriški pevec, reper in igralec, ki je postal ena izmed največjih mednarodnih glasbenih zvezd. S svojim edinstvenim slogom, ki združuje urbano glasbo, reggaeton in latinsko trap, je osvojil svetovno občinstvo. Poleg glasbene kariere je znan tudi po svojem aktivizmu in javnem izražanju stališč do političnih in družbenih vprašanj, zlasti glede pravic Portoričanov.

Super Bowl je letni zaključni obračun prvenstva Nacionalne nogometne lige (NFL), najpomembnejše profesionalne lige ameriškega nogometa v Združenih državah Amerike. Velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu, ki privablja milijonsko občinstvo. Med polčasom Super Bowla tradicionalno poteka spektakuloren glasbeni nastop, ki ga izvajajo največje svetovne zvezde, in je sam po sebi pomemben del dogodka.

Donald Trump je ameriški poslovnež, televizijska osebnost in politik, ki je bil 45. predsednik Združenih držav Amerike od leta 2017 do 2021. Pred vstopom v politiko je bil znan predvsem kot nepremičninski mogotec in zvezdnik resničnostnega šova 'The Apprentice'. Njegova predsedniška kampanja in mandat sta bila zaznamovana z izrazito populistično retoriko, kontroverznimi politikami in pogostimi spori z mediji ter političnimi nasprotniki.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
LUKA DONČIČ bad bunny super bowl petje zabava

