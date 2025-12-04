Luka Dončić naj bi še drugič postal očka

Naš košarkar Luka Dončić naj bi se razveselil drugorojenke. Po tem, ko so iz kluba Los Angeles Lakers sporočili, da ne bo prisoten na tekmi v Torontu, so kot razlog navedli osebne razloge. Ameriški mediji so takoj sklepali, da je razlog prav to, da je njegova zaročenka Anamaria Goltes že visoko noseča in tik pred porodom.
Ta je že sredi novembra objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico. "Torba spakirana in pripravljena," je takrat zapisala manekenka. Pred dnevi je družina Dončić praznovala rojstni dan najmlajše članice. Hčerka Gabriela je namreč dopolnila dve leti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.