Luka Dončić naj bi še drugič postal očka

Naš košarkar Luka Dončić naj bi se razveselil drugorojenke. Po tem, ko so iz kluba Los Angeles Lakers sporočili, da ne bo prisoten na tekmi v Torontu, so kot razlog navedli osebne razloge. Ameriški mediji so takoj sklepali, da je razlog prav to, da je njegova zaročenka Anamaria Goltes že visoko noseča in tik pred porodom.