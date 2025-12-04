Svetli način
Luka Dončić naj bi še drugič postal očka

Ljubljana, 04. 12. 2025 14.41 | Posodobljeno pred 4 minutami

K.Z.
3

Po zanesljivih, a neuradnih informacijah je naš košarkar Luka Dončić še drugič postal oče. 26-letnik, ki naj bi že včeraj prispel v Slovenijo, in njegova zaročenka Anamaria Goltes naj bi se razveselila hčerke, Gabriela pa je tako postala starejša sestrica.

Naš košarkar Luka Dončić naj bi se razveselil drugorojenke. Po tem, ko so iz kluba Los Angeles Lakers sporočili, da ne bo prisoten na tekmi v Torontu, so kot razlog navedli osebne razloge. Ameriški mediji so takoj sklepali, da je razlog prav to, da je njegova zaročenka Anamaria Goltes že visoko noseča in tik pred porodom.

Družina Luke Dončića naj bi se povečala za še eno članico.
Družina Luke Dončića naj bi se povečala za še eno članico. FOTO: Anamaria Goltes

Ta je že sredi novembra objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico. "Torba spakirana in pripravljena," je takrat zapisala manekenka. Pred dnevi je družina Dončić praznovala rojstni dan najmlajše članice. Hčerka Gabriela je namreč dopolnila dve leti.

luka dončić drugi otrok hčerka
