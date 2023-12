Luka Dončić o hčerki Gabrieli: Krasen dojenček je

Po zmagi je dobro razpoložen Luka Dončić odgovarjal na vprašanja novinarja, ki ga je zanimalo, ali je tako dobro igral, ker je novopečeni očka. "Ne vem, jaz zgolj igram košarko," je odvrnil nasmejani Luka. Novinar ga je nato vprašal, ali sta bili zadnji dve tekmi, odkar je dobil otroka, kaj drugačni. "Verjetno sem bolj utrujen, ampak to so najboljši dnevi mojega življenja, zato sem zgolj vesel." Dodal je, da je na igrišče prišel z izjemno dobro energijo in da je bila zmaga Dallasa izjemna. "Vse zanima, ali spiš dovolj?" ga je še vprašal novinar. "Ja, krasen dojenček je," je zatrdil ponosni oče.