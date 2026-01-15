Luka Dončić ob sončnem zahodu užival na plaži ob športnih igrah

Luka Dončić je na družbenem omrežju objavil svojo fotografijo, ki je nastala na peščeni plaži, pred njim pa so vidni športni rekviziti, kot so loparji in žoga za ameriški nogomet. Naš košarkar, ki velja za enega najboljših na svetu, na fotografiji nosi črna športna oblačila in sončna očala, za njim pa se razprostira ocean ob sončnem zahodu.

Luka Dončić je v ZDA, kjer se pod koši bori za zmage svojega kluba Los Angeles Lakers. FOTO: AP

Medtem ko Luka uživa na toplem, so se njegova dekleta pred dnevi še veselila snega v domovini. Zaročenka Anamaria Goltes je objavila najprej posnetek sneženja, ki je zajelo Slovenijo, nekaj dni pozneje pa je s svojimi sledilci delila še fotografijo s sprehoda po zasneženih ulicah, kjer sta ji družbo delali hčerka Gabriela v kombinezonu in Olivia v vozičku.

Luka Dončić je s svojimi sledilci delil novo fotografijo. FOTO: Luka Dončić