Domača scena

Luka Dončić ob sončnem zahodu užival na plaži ob športnih igrah

Los Angeles, 15. 01. 2026 14.55 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić je s svojimi sledilci delil novo fotografijo.

Naš košarkar Luka Dončić kljub natrpanemu urniku s tekmami in drugimi obveznostmi najde tudi čas za sprostitev. 26-letni košarkar je na družbenem omrežju objavil svojo fotografijo, na kateri ob sončnem zahodu uživa na peščeni plaži, ob njem pa so športni rekviziti.

Luka Dončić je na družbenem omrežju objavil svojo fotografijo, ki je nastala na peščeni plaži, pred njim pa so vidni športni rekviziti, kot so loparji in žoga za ameriški nogomet. Naš košarkar, ki velja za enega najboljših na svetu, na fotografiji nosi črna športna oblačila in sončna očala, za njim pa se razprostira ocean ob sončnem zahodu.

Luka Dončić je v ZDA, kjer se pod koši bori za zmage svojega kluba Los Angeles Lakers.
Luka Dončić je v ZDA, kjer se pod koši bori za zmage svojega kluba Los Angeles Lakers.
FOTO: AP

Medtem ko Luka uživa na toplem, so se njegova dekleta pred dnevi še veselila snega v domovini. Zaročenka Anamaria Goltes je objavila najprej posnetek sneženja, ki je zajelo Slovenijo, nekaj dni pozneje pa je s svojimi sledilci delila še fotografijo s sprehoda po zasneženih ulicah, kjer sta ji družbo delali hčerka Gabriela v kombinezonu in Olivia v vozičku.

Luka Dončić je s svojimi sledilci delil novo fotografijo.
Luka Dončić je s svojimi sledilci delil novo fotografijo.
FOTO: Luka Dončić

Par se je drugorojenke razveselil decembra, le nekaj dni po tem, ko je Gabriela dopolnila dve leti. V domovino je takrat pripotoval tudi Luka, ki pa se je moral zaradi službenih obveznosti hitro vrniti v ZDA.

luka dončić košarkar plaža fotografija

