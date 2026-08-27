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Luka Dončić obiskal ameriško veleposlaništvo in poziral z vojaki

Ljubljana, 27. 08. 2026 14.00 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
luka dončić

Luka Dončić je pretekli vikend preživel v družbi svojih soigralcev ekipe Los Angeles Lakers, ko so ga obiskali v Sloveniji. Zdaj so košarkarji že v ZDA, zato se naš košarkar lahko posveti drugim aktivnostim. Nedavno je tako s svojim obiskom razveselil ameriško veleposlaništvo v Ljubljani, kjer se je družil z vojaki in z njimi posnel tudi spominsko fotografijo.

Na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani so se razveselili obiska Luke Dončića. Naš košarkarski as, ki po prepričanju mnogih najbolje pooseblja pristno prijateljstvo med Slovenijo in Združenimi državami Amerike, se je družil z vojaki in veleposlanico ter z njimi posnel tudi spominsko fotografijo.

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Utrinke košarkarjevega obiska so ponosno delili tudi na njihovi uradni Instagram strani. "Kakšen trenutek! V čast je bilo veleposlanici Asel K. Roberts in našemu oddelku ameriških marincev v Ljubljani, da so na ameriškem veleposlaništvu pozdravili slovenskega asa Luko Dončića," so zapisali ob fotografijah in dodali: "Z močjo športa še naprej zbližuje naši državi in ljudi. Iskrena hvala, Luka, za vse, kar počneš za prijateljstvo med ZDA in Slovenijo – in veliko sreče ter uspehov v sezoni lige NBA 2026/27!"

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27-letnik je imel pretekle dneve na obisku v Sloveniji celo košarkarsko ekipo Los Angeles Lakersov. Svoje soigralce je gostil v okviru priprav na novo sezono, skupaj so si ogledovali naše znamenitosti, okušali kulinariko in nočno življenje ter seveda trenirali. Igrali so golf in veslali, bili pa so tudi dobrodelni, saj so tik pred odhodom na letalo obiskali ljubljansko porodnišnico in bolnišnico ter delili podpise, drese in darila otrokom ter navijačem.

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