Luka Dončić obiskal ameriško veleposlaništvo in poziral z vojaki

Na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani so se razveselili obiska Luke Dončića. Naš košarkarski as, ki po prepričanju mnogih najbolje pooseblja pristno prijateljstvo med Slovenijo in Združenimi državami Amerike, se je družil z vojaki in veleposlanico ter z njimi posnel tudi spominsko fotografijo.

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Utrinke košarkarjevega obiska so ponosno delili tudi na njihovi uradni Instagram strani. "Kakšen trenutek! V čast je bilo veleposlanici Asel K. Roberts in našemu oddelku ameriških marincev v Ljubljani, da so na ameriškem veleposlaništvu pozdravili slovenskega asa Luko Dončića," so zapisali ob fotografijah in dodali: "Z močjo športa še naprej zbližuje naši državi in ljudi. Iskrena hvala, Luka, za vse, kar počneš za prijateljstvo med ZDA in Slovenijo – in veliko sreče ter uspehov v sezoni lige NBA 2026/27!"