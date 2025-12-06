Dončić odpotoval nazaj v ZDA, kjer ga že čakajo obveznosti

Luka Dončić je po rojstvu druge hčerke že na poti v Los Angeles, kjer ga njegovo moštvo Los Angeles Lakers že nestrpno pričakuje, da se vrne na igrišče in jim pomaga pri osvajanju novih zmag. Naš fotograf je na letališču na Brniku v objektiv ujel 26-letnikovo terensko vozilo, košarkar pa je letališče zapustil z zasebnim letalom.
- FOTO: Aljoša Kravanja
Prihod drugorojenke se je zgodil le nekaj dni za tem, ko je 1. decembra Dončićeva prvorojenka Gabriela upihnila drugo svečko na rojstnodnevni torti. Svojo prvo nosečnost je Anamaria devet mesecev spretno skrivala pred radovednimi očmi javnosti, v času druge pa se je s sledilci na družbenem omrežju odločila deliti nekatere utrinke.
Dončić je svojo leto dni starejšo partnerko spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki sta jo julija leta 2023 okronala z zaroko.
