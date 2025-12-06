Svetli način
Domača scena

Dončić odpotoval nazaj v ZDA, kjer ga že čakajo obveznosti

Ljubljana, 06. 12. 2025 13.08

K.Z.
45

Naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić je pred dnevi iz osebnih razlogov izpustil tekmo proti moštvu Toronto Raptors in pripotoval v Slovenijo, kjer sta se z zaročenko Anamario Goltes razveselila drugorojenke. 26-letnik je veselo novico praznoval v družbi družinskih članov in prijateljev v enem od ljubljanskih lokalov, zdaj pa je že odpotoval v Los Angeles, kjer ga čakajo nadaljnje obveznosti.

Luka Dončić je po rojstvu druge hčerke že na poti v Los Angeles, kjer ga njegovo moštvo Los Angeles Lakers že nestrpno pričakuje, da se vrne na igrišče in jim pomaga pri osvajanju novih zmag. Naš fotograf je na letališču na Brniku v objektiv ujel 26-letnikovo terensko vozilo, košarkar pa je letališče zapustil z zasebnim letalom. 

Prihod drugorojenke se je zgodil le nekaj dni za tem, ko je 1. decembra Dončićeva prvorojenka Gabriela upihnila drugo svečko na rojstnodnevni torti. Svojo prvo nosečnost je Anamaria devet mesecev spretno skrivala pred radovednimi očmi javnosti, v času druge pa se je s sledilci na družbenem omrežju odločila deliti nekatere utrinke.

Dončić je svojo leto dni starejšo partnerko spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki sta jo julija leta 2023 okronala z zaroko.

luka dončić los angeles lakers otrok hčerka
Klobasazulu
06. 12. 2025 14.52
🤮
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
06. 12. 2025 14.48
Nič ne bi blo narobe, če bi izpustil naslednjih 10 tekem. To bi Lakersom samo koristilo.
ODGOVORI
0 0
BtpS
06. 12. 2025 14.42
+1
Skoda, da se je moral vrniti tako hitro. Vseeno srecno druzini
ODGOVORI
1 0
1236
06. 12. 2025 14.41
+0
Kaj pa ekologija.nateg kot korona. Ljudje pridite k pameti.
ODGOVORI
2 2
a res1
06. 12. 2025 14.33
+3
medŠihtom tebi ni pomoči.
ODGOVORI
3 0
Željko Ražnatović- Arkan
06. 12. 2025 14.37
vi2 sta bestića 😁
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
06. 12. 2025 14.27
-10
škoda kier mu ni zmogla dat sina. ni zmožna dat sina.
ODGOVORI
1 11
daiči
06. 12. 2025 14.24
+5
A vidte zdj kako to laufa. Navadni raji bi u eu pa končno tud v usa politka uturila elehtrične kripe z 0 emisijami, medtem k uni k majo dnar se vozjo(in se bojo loh) okol z zasebnmi avioni na kerozin. Tolk o zelenmu prehodu eko teroristov.
ODGOVORI
7 2
medŠihtom
06. 12. 2025 14.26
-2
bistvo je - navadna raja je vodljiva. uspešen človek pa razmišlja s svojo glavo in se ne pusti vodit. uspešen človek vodi druge. si pomislila na kej takega? si pomislila kam spadaš sploh ? nisi ane.
ODGOVORI
3 5
proofreader
06. 12. 2025 14.11
+4
Očka je kot Popaj na igrišču, tako da je Olivija logična izbira.
ODGOVORI
4 0
vevse
06. 12. 2025 14.07
+7
10 mrtvih, ko je avtomobil zapeljal v množico med pripravami na božični sejem na francoskem Guadeloupeu
ODGOVORI
7 0
a res1
06. 12. 2025 14.07
-1
@medŠihtom , res si med šihtom, zamišljenim... Kje ti vidiš v mojem postu letnico 2027? Je ni! Pod kakšnim vplivim si pa ne vem. Pokliči 112.
ODGOVORI
1 2
medŠihtom
06. 12. 2025 14.08
-1
a ne vidiš da so ti zbrisali nebulozo.
ODGOVORI
3 4
medŠihtom
06. 12. 2025 14.11
+1
napačne podatke si navedel ker si šalabajzer. jaz sem te samo popravi, da bodo komentatorji ki berejo pravilno informirani, ne pa zavedeni. ne bodi zdaj užaljenček, tak pač si. "a res". hahahahhahaha. ja res.
ODGOVORI
3 2
Željko Ražnatović- Arkan
06. 12. 2025 14.12
-2
ti si ena velika NEBUUULOZA, @medšihtom
ODGOVORI
1 3
medŠihtom
06. 12. 2025 14.12
+1
registracija velja do 2027, in te cifre sigurno ni bilo v tvojem zmotnem zapisu, hahaha, še vedno glava ne zmore razumet ?
ODGOVORI
3 2
medŠihtom
06. 12. 2025 14.13
+1
pravi se oglaša. nek željko ki je končal, kako že ? ker je jezikal, al zakaj že ?
ODGOVORI
3 2
Željko Ražnatović- Arkan
06. 12. 2025 14.14
-2
🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️
ODGOVORI
0 2
medŠihtom
06. 12. 2025 14.20
+0
napisal si Temu avionu na sliki je potekla registracija " Status Assigned Certificate Issue Date 2014-08-06 Airworthiness Date 2013-08-21 Last Action Date 2020-03-13 Expiration 2023-08-31 Registry Source FAA" - sej se tudi vse komentarje ki jih izbrišejo da videt lepo črno na belem, sam znat moraš. sicer si nepismen.
ODGOVORI
2 2
Željko Ražnatović- Arkan
06. 12. 2025 14.26
+0
nepismen si, res je 📺🤯😵
ODGOVORI
1 1
medŠihtom
06. 12. 2025 13.55
-13
vsak si želi sina prvorojenca. tlele tudi v drugo ni ratalo. verjamem da je zaskrbljen in zagrenjen. še en dokaz da pri vsem denarju na svetu ne moreš met vsega. z drugo partnerko bi pa sigurno ratalo. škoda no.
ODGOVORI
3 16
Ice_Cat
06. 12. 2025 14.00
+6
Stavim, da bo se najmanj 1x poskusil
ODGOVORI
6 0
medŠihtom
06. 12. 2025 14.05
+3
zadnja šansa. sedaj bo treba že malo na silo. prekinit če ni vse tako kot je željeno.
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
06. 12. 2025 14.06
+2
al pa v več lukenj istočasno, ena bo že taprava. po elonovem vzoru.
ODGOVORI
2 0
Zagorac
06. 12. 2025 13.53
-3
Luka gor Luka dol.Pa pustite ga na miru
ODGOVORI
1 4
Duh8
06. 12. 2025 13.52
+5
Dobrodošla Olivia
ODGOVORI
5 0
murkecc
06. 12. 2025 13.51
+3
Kul avto.
ODGOVORI
4 1
Infiltrator
06. 12. 2025 13.50
-2
A taka jajca vozi ,pa tok denarja?!
ODGOVORI
5 7
Janez23
06. 12. 2025 13.55
+5
Pa mu ti podari svojega.........aja ti imaš samo bicikel, pa še tega si ukradel.
ODGOVORI
7 2
Ice_Cat
06. 12. 2025 13.48
+3
Vsepovsod ze slika tamale...sam tuki se pise , da nista uradno nic potrdila...in zakaj bi?
ODGOVORI
3 0
Plešemo
06. 12. 2025 13.46
+2
Kdo je to
ODGOVORI
6 4
lcePower
06. 12. 2025 13.45
+1
Noro
ODGOVORI
2 1
Ice_Cat
06. 12. 2025 13.45
+4
hocemo flightradar animacijo...in pa zgodbo ki se odvija
ODGOVORI
5 1
Sanuka
06. 12. 2025 13.45
+8
nisem mu "fouš"..res da je uspešen in ima denar pa si lahko vse privošči..pa ma kej miru?? sej ga non stop slikate in pišete o njem in njegovi družini..se mi smilijo zvezdniki..ampak tako je..tak je davek..srečno družinici🍀
ODGOVORI
9 1
