Dončić odpotoval nazaj v ZDA, kjer ga že čakajo obveznosti

Naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić je pred dnevi iz osebnih razlogov izpustil tekmo proti moštvu Toronto Raptors in pripotoval v Slovenijo, kjer sta se z zaročenko Anamario Goltes razveselila drugorojenke. 26-letnik je veselo novico praznoval v družbi družinskih članov in prijateljev v enem od ljubljanskih lokalov, zdaj pa je že odpotoval v Los Angeles, kjer ga čakajo nadaljnje obveznosti.

Luka Dončić je po rojstvu druge hčerke že na poti v Los Angeles, kjer ga njegovo moštvo Los Angeles Lakers že nestrpno pričakuje, da se vrne na igrišče in jim pomaga pri osvajanju novih zmag. Naš fotograf je na letališču na Brniku v objektiv ujel 26-letnikovo terensko vozilo, košarkar pa je letališče zapustil z zasebnim letalom.

Prihod drugorojenke se je zgodil le nekaj dni za tem, ko je 1. decembra Dončićeva prvorojenka Gabriela upihnila drugo svečko na rojstnodnevni torti. Svojo prvo nosečnost je Anamaria devet mesecev spretno skrivala pred radovednimi očmi javnosti, v času druge pa se je s sledilci na družbenem omrežju odločila deliti nekatere utrinke.