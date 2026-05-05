Luka Dončić okreva po poškodbi in rešuje družinske zadeve

Po tem, ko so ameriški mediji poročali, da naj bi Luka Dončić pravne zadeve v povezavi s skrbništvom nad hčerkama z nekdanjo zaročenko reševal poleti, pa smo iz zanesljivih virov blizu nekdanjega para izvedeli, da se je premik datuma obravnave, ki bi morala biti sredi maja, a bo 14. avgusta, zgodil na pobudo odvetnika Anamarie Goltes.

Luka Dončić še rešuje družinske zadeve. FOTO: AP

Čeprav nekdanji par zasebnost še vedno skriva pred javnostjo in ne deli podrobnosti v povezavi z reševanjem skrbništva nad hčerkama, pa je od marca, ko je Luka potrdil, da sta se z Anamario razšla, vendarle prišlo v javnost nekaj informacij, vse pa niso resnične. Kot nam je povedal dobro obveščeni vir, košarkar nekdanji partnerki ni ponudil 40 milijonov, kakor so poročali nekateri mediji, potrdil pa je, da manekenka z njunima hčerkama še vedno živi v Dončićevi vili blizu Ljubljane, Luka pa redno plačuje za vse njihove življenjske stroške.