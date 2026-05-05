Domača scena

Luka Dončić okreva po poškodbi in rešuje družinske zadeve

Ljubljana, 05. 05. 2026 11.42 pred 59 minutami 1 min branja 11

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić

Poškodovani Luka Dončić je na družbenem omrežju delil nove fotografije iz telovadnice, na katerih trenira z utežmi, njegovo vrnitev pa že težko pričakujejo navijači Los Angeles Lakers. Za košarkarjem je sicer težek začetek leta, saj z nekdanjo zaročenko še vedno rešujeta pravne zadeve v povezavi s skrbništvom nad hčerkama.

Po tem, ko so ameriški mediji poročali, da naj bi Luka Dončić pravne zadeve v povezavi s skrbništvom nad hčerkama z nekdanjo zaročenko reševal poleti, pa smo iz zanesljivih virov blizu nekdanjega para izvedeli, da se je premik datuma obravnave, ki bi morala biti sredi maja, a bo 14. avgusta, zgodil na pobudo odvetnika Anamarie Goltes.

Luka Dončić še rešuje družinske zadeve.
Luka Dončić še rešuje družinske zadeve.
FOTO: AP

Čeprav nekdanji par zasebnost še vedno skriva pred javnostjo in ne deli podrobnosti v povezavi z reševanjem skrbništva nad hčerkama, pa je od marca, ko je Luka potrdil, da sta se z Anamario razšla, vendarle prišlo v javnost nekaj informacij, vse pa niso resnične. Kot nam je povedal dobro obveščeni vir, košarkar nekdanji partnerki ni ponudil 40 milijonov, kakor so poročali nekateri mediji, potrdil pa je, da manekenka z njunima hčerkama še vedno živi v Dončićevi vili blizu Ljubljane, Luka pa redno plačuje za vse njihove življenjske stroške.

Preberi še Luka Dončić se lahko posveti končnici, družinske zadeve bo reševal poleti

Nekdanji par bo družinske zadeve sicer reševal tako v Los Angelesu kot v Sloveniji. Kot je znano, bo Luko čez lužo zastopala znana odvetnica Laura Wasser, v Anamariinem imenu pa naj bi preživnino na losangeleškem sodišču zahteval odvetnik Evan Itzkowitz.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
05. 05. 2026 12.41
pa kakšno skrbništvo bi rad, če nima sekunde časa...
Odgovori
0 0
Tirea
05. 05. 2026 12.32
Sej nista bila poročena, ona naj se delet sprav in služi svoj denar, sej so želele enakopravnost
Odgovori
+0
3 3
yolli
05. 05. 2026 12.24
Anamariji naj bi ponudil 40 miljonov v enkratnem znesku...ki naj bi ga zavrnila..a informacija drži ??
Odgovori
+0
1 1
Amor Fati
05. 05. 2026 12.18
V življenju je na tisoče stvari, ki so več vredne in veliko bolj pomembne od košarke. Vprašajte Gorana, kako je hvaležen zdravju, in dejstvu, da ne bo šepal na stara leta.
Odgovori
+3
3 0
trol3
05. 05. 2026 12.16
Game 3 povratek :)
Odgovori
0 0
kryptix
05. 05. 2026 12.05
Upam da mu pobere čimmanj in upam da se je Luka kaj naučil, tudi če je varal je moški v vsakem primeru žrtev v takih primerih. Luka bori se za hčerki in da ti pobere čimmanj ta povprečna ženska.
Odgovori
-7
3 10
kryptix
05. 05. 2026 12.06
Ti pa zdej dobi eno hudo bejbo. Ava max, oziroma kaj tako normalnega kot je Ava pa še balkanska.
Odgovori
-6
0 6
Amor Fati
05. 05. 2026 12.19
Jz pa upam da mu pobere čimveč, da ga hitro sreča pamet in spozna, da le ni tako nedotakljiv kot misli da je.
Odgovori
+3
4 1
ptuj.si
05. 05. 2026 11.51
Torej mu socialisti v Španiji niso mogli pomagati??
Odgovori
-1
3 4
Minifa
05. 05. 2026 11.51
Ta človek ni rešil še nobenega problema, je pa vir problemov, kjer koli je, to dokazuje bivša partnerka, bivši in predvsem sedanji klub ki fantastično igra odkar ga ni na igrišču.
Odgovori
-5
5 10
royayers
05. 05. 2026 12.14
dajte se vi placanci sdsa raje s politiko ukvarjat, v vsako zadevo res ne rabite vpletat vasega umazenega jezika...
Odgovori
-1
2 3
