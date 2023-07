Luka Dončić pokleknil in svojo Anamario zaprosil za roko

Luka Dončić in njegova izbranka Anamaria Goltes sta novico o zaroki objavila na družbenem omrežju Instagram. Kot je razvidno s fotografije, je Luka svoje dolgoletno dekle zaprosil v romantičnem vzdušju na Bledu.

Pod fotografijo so se zvrstile številne čestitke. Med drugim so Luki in Anamarii čestitali v klubu Dallas Mavericks, oglasil se je tudi ameriški NBA zvezdnik Lebron James.

Luka in Anamaria sta se spoznala že v rosnih najstniških letih, ko je bil Luka star 12, Anamaria pa leto dni starejša.