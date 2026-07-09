Luka Dončić poletje preživlja s hčerkama

Luka Dončić je v začetku maja sporočil, da letos ne bo igral za reprezentanco, saj bo poletje čas, ki ga bo po težki sezoni, ki jo je zaključil poškodovan, raje posvetil hčerkama. Naš košarkarski zvezdnik, ki živi in dela v ZDA, sicer že nekaj mesecev bije bitko za skrbništvo nad dveletno Gabrielo in še ne šestmesečno Olivio, ki z mamo Anamario Goltes živita v Sloveniji.
Kot je po številnih ugibanjih in govoricah v začetku leta potrdil košarkar, je razmerje med njim in dolgoletno partnerko zaključeno, o podrobnostih pa ni govoril. Da nekdanji par zveze ni zaključil na prijateljski način, pričajo tudi sodni dokumenti, ki so jih pridobili ameriški mediji, iz njih pa je razvidno, da boj za skrbništvo nad hčerkama bijeta tako na sodišču v Sloveniji kot v Kaliforniji.
Ker je bil od hčera ločen več mesecev, je košarkar sprejel, kot je sporočil v izjavi, težko odločitev, da bo letos izpustil reprezentančni del sezone in svoj čas raje posvetil deklicama. To je tako tretja fotografija, ki jo je na družbenem omrežju delil od konca maja, na kateri je skupaj s hčerkama.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.