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Domača scena

Luka Dončić poletje preživlja s hčerkama

Ljubljana, 09. 07. 2026 07.38 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić z Olivio in Gabrielo.

Luka Dončić po težkem obdobju, ko zaradi delovnih obveznosti v ZDA in boja za skrbništvo več mesecev ni videl svojih dveh hčera, vendarle čas preživlja z njima. Na družbenem omrežju je delil fotografijo, na kateri mu Gabriela in Olivia sedita v naročju, in tako ponudil vpogled v svojo skrbno varovano zasebnost.

Luka Dončić je v začetku maja sporočil, da letos ne bo igral za reprezentanco, saj bo poletje čas, ki ga bo po težki sezoni, ki jo je zaključil poškodovan, raje posvetil hčerkama. Naš košarkarski zvezdnik, ki živi in dela v ZDA, sicer že nekaj mesecev bije bitko za skrbništvo nad dveletno Gabrielo in še ne šestmesečno Olivio, ki z mamo Anamario Goltes živita v Sloveniji.

Luka Dončić je že pred dvema mesecema sporočil, da bo poletje posvetil hčerkama.
Luka Dončić je že pred dvema mesecema sporočil, da bo poletje posvetil hčerkama.
FOTO: Damjan Žibert

Kot je po številnih ugibanjih in govoricah v začetku leta potrdil košarkar, je razmerje med njim in dolgoletno partnerko zaključeno, o podrobnostih pa ni govoril. Da nekdanji par zveze ni zaključil na prijateljski način, pričajo tudi sodni dokumenti, ki so jih pridobili ameriški mediji, iz njih pa je razvidno, da boj za skrbništvo nad hčerkama bijeta tako na sodišču v Sloveniji kot v Kaliforniji.

Luka Dončić z Olivio in Gabrielo.
Luka Dončić z Olivio in Gabrielo.
FOTO: Instagram

Ker je bil od hčera ločen več mesecev, je košarkar sprejel, kot je sporočil v izjavi, težko odločitev, da bo letos izpustil reprezentančni del sezone in svoj čas raje posvetil deklicama. To je tako tretja fotografija, ki jo je na družbenem omrežju delil od konca maja, na kateri je skupaj s hčerkama.

luka dončić hčerki fotografija poletje košarkar

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KOMENTARJI11

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Amor Fati
09. 07. 2026 08.40
Sem slišal, da je Luka dokaj povprečen golfist. Mogoče bi bilo zanj bolje, da teh osem ur, ki jih zapravi ob igranju golfa, zapravi ob hčerkama.
Odgovori
0 0
osservatore
09. 07. 2026 08.38
A jima je tudi zamenjal plenice ali se je samo slikal?
Odgovori
-1
0 1
ALEX0000
09. 07. 2026 08.38
Pravilno Luka.
Odgovori
0 0
ljubim svojo državo
09. 07. 2026 08.34
a jo tudi podoji
Odgovori
-1
0 1
Tinko22
09. 07. 2026 08.32
Naslednji članek bo pa, da so jagode polne koristnih vitaminov.
Odgovori
+1
1 0
Tinko22
09. 07. 2026 08.31
A ste šli u pm....kaj mene briga privatno življenje Dončiča, pa če bi čas preživljal s homoseksualnim župnikom, ko me ne briga. Kaj novinarji toliko flancate ljudi z bedastočami...A res ni nobenih zanimivih tem, samo da se nekaj piše...in da si točke nabirate...slabo mi je res
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+7
7 0
ALEX0000
09. 07. 2026 08.37
Zgleda te briga, če članek prebereš in ga celo komentiraš
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-1
0 1
Deep1
09. 07. 2026 08.27
Glavno,.da je frizurca in očala...pa kakšni čevapi se manjkajo!
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+3
4 1
MaGumbeNaBundi
09. 07. 2026 08.26
Slika za medije!!! Medtem, ko ima hčeri v naročju, gleda televizijo!!!
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+7
7 0
shift
09. 07. 2026 08.13
Postaviti se na stran bolj slavnega in popularnega je nesramno in nekulturno. Kaj pa Anamarija, kaj pa ona nima težkega obdobja? A ona pa si ne zasluži podpore? No razen če si je ne želi in hoče ohranjati zasebnost – potem razumem, ampak takšni članki so samo v podporo Luki. Če bi ločena ženska pisala članek bi bil gotovo malo drugačen…
Odgovori
+9
9 0
Žrtev
09. 07. 2026 08.29
Zelo močna čustva za objektiven članek.
Odgovori
+1
1 0
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