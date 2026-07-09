Luka Dončić poletje preživlja s hčerkama

Luka Dončić je v začetku maja sporočil, da letos ne bo igral za reprezentanco, saj bo poletje čas, ki ga bo po težki sezoni, ki jo je zaključil poškodovan, raje posvetil hčerkama. Naš košarkarski zvezdnik, ki živi in dela v ZDA, sicer že nekaj mesecev bije bitko za skrbništvo nad dveletno Gabrielo in še ne šestmesečno Olivio, ki z mamo Anamario Goltes živita v Sloveniji.

Luka Dončić je že pred dvema mesecema sporočil, da bo poletje posvetil hčerkama. FOTO: Damjan Žibert

Kot je po številnih ugibanjih in govoricah v začetku leta potrdil košarkar, je razmerje med njim in dolgoletno partnerko zaključeno, o podrobnostih pa ni govoril. Da nekdanji par zveze ni zaključil na prijateljski način, pričajo tudi sodni dokumenti, ki so jih pridobili ameriški mediji, iz njih pa je razvidno, da boj za skrbništvo nad hčerkama bijeta tako na sodišču v Sloveniji kot v Kaliforniji.

Luka Dončić z Olivio in Gabrielo. FOTO: Instagram