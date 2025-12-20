Luka Dončić presenetil najmlajše v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični

Luka Dončić je pred dnevi presenetil najmlajše, ki se zdravijo v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični, in jim s pomočjo svoje fundacije pripravil zabavo s picami in darili. Utrinke dogajanja so delili tudi na družbenem omrežju, kjer so pokazali vesele in navdušene obraze malih bolnikov, ki jim je lepa gesta polepšala dneve, ki jih preživljajo v bolnišnici.

"To sredo je Luka otrokom v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični pričaral pravo čarobno vzdušje in jih presenetil s praznično zabavo s picami in darili! Vsem pošiljamo veliko ljubezni in veselja v tem prazničnem času!" so zapisali v objavi Luka Dončić Foundation, ki je delila tudi posnetek dogajanja.