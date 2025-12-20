Luka Dončić presenetil najmlajše v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični

Luka Dončić je pred dnevi presenetil najmlajše, ki se zdravijo v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični, in jim s pomočjo svoje fundacije pripravil zabavo s picami in darili. Utrinke dogajanja so delili tudi na družbenem omrežju, kjer so pokazali vesele in navdušene obraze malih bolnikov, ki jim je lepa gesta polepšala dneve, ki jih preživljajo v bolnišnici.
"To sredo je Luka otrokom v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični pričaral pravo čarobno vzdušje in jih presenetil s praznično zabavo s picami in darili! Vsem pošiljamo veliko ljubezni in veselja v tem prazničnem času!" so zapisali v objavi Luka Dončić Foundation, ki je delila tudi posnetek dogajanja.
Nad njegovo dobrodelnostjo so bili navdušeni tudi oboževalci. "Bravo, Luka. Veliko srce imaš," je zapisala ena od sledilk, druga pa dodala: "Juuuuj hvalaaaaa tudi v Tjaževem imenu! Je danes prejel darilo. In je bil tako vesel, da so se mu oči kar zasvetile! Je rekel, da je Luka Dončić najboljši!" Tretja je zapisala: "Poglejte te srečne obraze!"
