Slavljenca Dončića soigralci presenetili s prav posebno torto

Luka Dončić je svoj rojstni dan proslavil na najlepši možni način, z zmago Lakersov in slavjem s svojimi soigralci. Pred tekmo so ga pričakali s prav posebno torto, s katero so se poklonili tudi njegovim koreninam. Na njej je bila namreč združena podoba dresa Jezernikov in dresa slovenske košarkarske reprezentance.

Moštvo mu je tudi zapelo in ga spravilo v izjemno dobro voljo, slavljenec pa se jim je zahvalil kar v slovenščini. Potem ko je upihnil svečke, so košarkarji začeli skandirati "Slov-Lakers" in se pripravili na tekmo proti ekipi Golden State Warriors.

Superzvezdniški branilec je na tekmi nato dosegel 26 točk in nadzoroval igro od začetka do konca, a po zaključku priznal, da ima eno pritožbo. "Nihče mi še ni dal darila, to je noro," je z nasmehom dejal Dončić med intervjujem na igrišču.