Domača scena

Slavljenca Dončića soigralci presenetili s prav posebno torto

San Francisco, 01. 03. 2026 12.15 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Luka Dončić

Luka Dončić je svoj 27. rojstni dan proslavil v velikem slogu. Soigralci so ga že pred tekmo z Golden State Warriors presenetili s prav posebno torto, ki je združevala podobo dresa Jezernikov in slovenske reprezentance. Potem ko so nasprotno moštvo povsem zasenčili in slavili s prepričljivih 129:101, se je praznično razpoloženje nadaljevalo. Slovenec je po zmagi z nasmehom, a tudi kančkom neučakanosti, večkrat pripomnil, da pričakuje darila od članov ekipe.

Luka Dončić je svoj rojstni dan proslavil na najlepši možni način, z zmago Lakersov in slavjem s svojimi soigralci. Pred tekmo so ga pričakali s prav posebno torto, s katero so se poklonili tudi njegovim koreninam. Na njej je bila namreč združena podoba dresa Jezernikov in dresa slovenske košarkarske reprezentance.

Moštvo mu je tudi zapelo in ga spravilo v izjemno dobro voljo, slavljenec pa se jim je zahvalil kar v slovenščini. Potem ko je upihnil svečke, so košarkarji začeli skandirati "Slov-Lakers" in se pripravili na tekmo proti ekipi Golden State Warriors.

Superzvezdniški branilec je na tekmi nato dosegel 26 točk in nadzoroval igro od začetka do konca, a po zaključku priznal, da ima eno pritožbo. "Nihče mi še ni dal darila, to je noro," je z nasmehom dejal Dončić med intervjujem na igrišču.

Zbadanje se je nadaljevalo v garderobi, ko je Slovenec Austinu Reavesu med pogovorom z novinarji vrgel v obraz dve brisači, šlo pa je ponovno zato, ker še ni prejel darila. "Pravzaprav sem ti kupil darilo, prekleti idiot," mu je z nasmeškom na obrazu pripomnil 27-letni Reaves.

Po treh zaporednih porazih je ekipa Los Angeles Lakers na sobotni večer v San Franciscu proti domačinom prišla do prepričljive zmage s 129:101.

Luka Dončić Lakers rojstni dan košarka NBA

V Ljubljani se mudijo največji klavirski mojstri na svetu

