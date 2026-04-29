Luka Dončić se lahko posveti končnici, družinske zadeve bo reševal poleti

Čeprav Luka Dončić trenutno še okreva po poškodbi, pa se dobre novice v povezavi z našim košarkarjem veselijo njegovi navijači. Odvetnici Lauri Wasser je uspelo, da je na sodišču za družinske zadeve v Los Angelesu dosegla, da so datum obravnave v povezavi z bojem za skrbništvo nad hčerkama, ki ga bije z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes, prestavili na poletni termin.

Wasserjevi je uspelo, da bo zaslišanje, ki bi moralo biti že sredi maja, sredi poletja, zvezdniška odvetnica pa je pristala na več možnih datumov po 18. juniju. Zadnja tekma končnice lige NBA, kjer bi se za zmago lahko boril tudi Dončićev klub, bi lahko bila 19. junija, sodišče pa je na koncu določilo datum 14. avgust.

Luka, ki se je po poškodbi zdravil tudi v Španiji, je sredi aprila pripotoval tudi v domovino, kjer je, kot je poročala Ekipa, obiskal tudi svoji hčerki Olivio in Gabrielo. Košarkar deklic ni videl več mesecev, saj z mamo živita v Sloveniji, sam pa se je dan po rojstvu mlajše zaradi delovnih obveznosti moral vrniti v ZDA.