Luka Dončić se lahko posveti končnici, družinske zadeve bo reševal poleti

Los Angeles, 29. 04. 2026 15.52 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić

Luka Dončić se bo z družinskimi zadevami ukvarjal po koncu sezone, poročajo ameriški mediji. Njegovi odvetnici je uspelo doseči, da je Družinsko sodišče okrožja Los Angeles prestavilo datum zaslišanja v pravni bitki, ki jo bije z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes, s katero se borita za skrbništvo nad hčerkama.

Čeprav Luka Dončić trenutno še okreva po poškodbi, pa se dobre novice v povezavi z našim košarkarjem veselijo njegovi navijači. Odvetnici Lauri Wasser je uspelo, da je na sodišču za družinske zadeve v Los Angelesu dosegla, da so datum obravnave v povezavi z bojem za skrbništvo nad hčerkama, ki ga bije z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes, prestavili na poletni termin.

Luka Dončić in Austin Reaves
Luka Dončić in Austin Reaves
FOTO: AP

Wasserjevi je uspelo, da bo zaslišanje, ki bi moralo biti že sredi maja, sredi poletja, zvezdniška odvetnica pa je pristala na več možnih datumov po 18. juniju. Zadnja tekma končnice lige NBA, kjer bi se za zmago lahko boril tudi Dončićev klub, bi lahko bila 19. junija, sodišče pa je na koncu določilo datum 14. avgust.

Preberi še Luka Dončić v Sloveniji, kjer bo obiskal hčerki

Luka, ki se je po poškodbi zdravil tudi v Španiji, je sredi aprila pripotoval tudi v domovino, kjer je, kot je poročala Ekipa, obiskal tudi svoji hčerki Olivio in Gabrielo. Košarkar deklic ni videl več mesecev, saj z mamo živita v Sloveniji, sam pa se je dan po rojstvu mlajše zaradi delovnih obveznosti moral vrniti v ZDA.

Preberi še Luka Dončić znova v Ameriki

Čeprav so se kmalu po novem letu pojavile govorice, da naj bi se njegova zveza znašla v težavah, pa je Dončić te potrdil šele marca, ko je dejal, da sta se z zaročenko razšla, o skrbništvu nad hčerkama pa se bosta dogovorila s pomočjo sodišča.

luka dončić skrbništvo anamaria goltes sodišče laura wasser končnica

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
the kop
29. 04. 2026 16.51
Bo morala iti delat!! in prav je tako!
Odgovori
0 0
kokicas
29. 04. 2026 16.42
Po poročanju ameriških medijev jenon že končal sezono. Proti Houstnu nebo igral, v naslednjem krogu pa ne oremagajo Oklahome niti z luko v igri pa se bo vrnitev zavlekla. Torej sezona od katere žal na koncu nebo nič iztržil in sedaj lahko čaka kaj se bo odločil Lebron.
Odgovori
+2
2 0
The T3chnics
29. 04. 2026 16.37
Skrbništvo 50:50, ona pa naj se spravi v službo, da ne bo še nje preživljal.
Odgovori
+1
4 3
Actual Asparagus
29. 04. 2026 16.34
Luštkana je, a kaj...ko je hudich :). Gremo Luka.....
Odgovori
+1
4 3
travc
29. 04. 2026 16.28
Pri takem denarju pa taki problemi.A je treba tega?
Odgovori
+6
7 1
Lenart Čaubi
29. 04. 2026 16.27
Nisem siguren,da je vesel ,da se vse tako vtikuje v njegog privat life.
Odgovori
+4
5 1
Infiltrator
29. 04. 2026 16.26
Prej bi misel ko si not spušcal ,zdaj bo pa mani, mani ....
Odgovori
+4
6 2
a res1
29. 04. 2026 16.23
Tu se vidi, kako mu je do otrok...
Odgovori
-1
7 8
Actual Asparagus
29. 04. 2026 16.35
očitno ti še nisi mel ženske.....
Odgovori
+0
2 2
Mukec
29. 04. 2026 16.22
Pa dajte že malo se ohladit s tem samovšečnežem. Kaj zna v življenju? Metat na koš?
Odgovori
-1
7 8
NisemBot
29. 04. 2026 16.33
To je sodobna oblike gladiatorskih iger. Cirkus. Kratkohlačništvo. Posameznike se drži v luči žarometov in s tem odvrča pozornost
Odgovori
+3
4 1
NisemBot
29. 04. 2026 16.41
Kratkohlačnik = profesionalni športnk. Namesto v delovni obleki ge v službo v kratkih hlačah in za to dobiva tisočkratnik povprečne plače. Torej je tak tip 1000x bolj vreden od vodovodarja, zidarja, varilca, reševalca, veterinarja, policista??
Odgovori
+3
3 0
Dovolj je
29. 04. 2026 16.21
Ne poznamo zadev, ampak kdor otroka izkorišča za obračunavanje s partnerjem, ni vreden da ga pes......... Moje skromno mnenje
Odgovori
+10
11 1
Žuža88
29. 04. 2026 16.53
Izkorisca? Po vsaki locitvi se mora stvari urediti na sodiscu. Skrbnistvo, stiki in prezivnina. Ne grejo na sodisce samo skregani partnerji ampak vsi, ki moraji pravno urediti stvari.
Odgovori
0 0
suleol
29. 04. 2026 16.20
ni sreca denarja polna vreca, to vejo tisti ki ga imajo
Odgovori
+8
8 0
suleol
29. 04. 2026 16.19
pa kaksno on skrbnistvo nima on casa, njemu je basket na prvem meatu, za otroke bo mama najbolje poskrbela, finance bo pa dajal in to veliko nimas kaj
Odgovori
+2
4 2
BroNo1
29. 04. 2026 16.12
Če ne bo nič s košarko glede na poškodbe naj gre domov k otrokoma!
Odgovori
+9
9 0
zurc
29. 04. 2026 16.52
ne bo ga več marala ,ker če je poškodovan premal zasluži zanjo
Odgovori
0 0
drobnaptica
29. 04. 2026 16.11
Ni vse zlato, kar se sveti...
Odgovori
+5
6 1
Dejan glogovšek
29. 04. 2026 16.16
Eee ja...
Odgovori
+2
2 0
