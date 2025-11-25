Luka Dončić Snoop Doggu: Pred tekmo poslušam glasbo iz moje države

Da je ameriška rap legenda Snoop Dogg velik podpornik moštva Los Angeles Lakers, je znano že več let, odkar pa se jim je pridružil naš košarkar Luka Dončić, se 54-letnik zanima tudi zanj. Glasbenik se je nedavno pridružil moštvu na enem od treningov, pozneje pa sta se s 26-letnikom pred kamerami pogovarjala še o avtomobilih in glasbi.

54-letni raper je Dončića vprašal, kakšno glasbo posluša pred tekmami, saj košarkarje ob prihodu v areno običajno opazi s slušalkami na ušesih. "Običajno poslušam glasbo iz moje države," je odgovoril Luka, Snoop pa je na njegov odgovor dodal, da mu je to zelo všeč. "Res? Poznaš to glasbo?" ga je nato vprašal Dončić, raper pa je v smehu dejal, da ne, ampak mu je všeč dejstvo, da tako podpira svojo kulturo.

Luka mu je nato povedal, da njegova glasba pred tekmo zazveni po celi dvorani, saj jo posluša na zvočnikih in ne na slušalkah, s tem pa je raperja tako navdušil, da ga je prosil, naj mu naredi seznam njegovih najljubših pesmi. Luka ga je ob tem opozoril, da v večini teh prevladuje harmonika. "Harmonika? Zares?" je bil navdušen eden najbolj znanih raperjev na svetu.