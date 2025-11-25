Luka Dončić Snoop Doggu: Pred tekmo poslušam glasbo iz moje države

Luka Dončić niti v pogovoru s slavnim raperjem Snoop Doggom ni skrival, da je ljubitelj harmonike in slovenske glasbe. Zvezdnik moštva Los Angeles Lakers in legenda hiphopa sta se nedavno družila, pogovor pred kamerami pa je nanesel tudi na glasbeni okus.
54-letni raper je Dončića vprašal, kakšno glasbo posluša pred tekmami, saj košarkarje ob prihodu v areno običajno opazi s slušalkami na ušesih. "Običajno poslušam glasbo iz moje države," je odgovoril Luka, Snoop pa je na njegov odgovor dodal, da mu je to zelo všeč. "Res? Poznaš to glasbo?" ga je nato vprašal Dončić, raper pa je v smehu dejal, da ne, ampak mu je všeč dejstvo, da tako podpira svojo kulturo.
Luka mu je nato povedal, da njegova glasba pred tekmo zazveni po celi dvorani, saj jo posluša na zvočnikih in ne na slušalkah, s tem pa je raperja tako navdušil, da ga je prosil, naj mu naredi seznam njegovih najljubših pesmi. Luka ga je ob tem opozoril, da v večini teh prevladuje harmonika. "Harmonika? Zares?" je bil navdušen eden najbolj znanih raperjev na svetu.
Posnetek pogovora med zvezdnikoma, ki ga je objavil Access Hollywood, je na družbenih omrežjih všečkalo na tisoče ljudi, med komentarji pa so se oglasili tudi Slovenci. "To mi je zelo všeč! Ni glasbe brez harmonike," je zapisala ena od uporabnic, nekateri pa so si zaželeli, da bi prejeli še posnetek raperja, ki posluša Dončićevo izbrano glasbo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.