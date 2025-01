Luka Dončić soigralcu 'ukradel' telefon in mu galerijo napolnil s 70 selfiji

Čeprav ga pozna cel svet in je ves čas pod pozornim očesom javnosti, Luka Dončić ostaja otroško razposajen zvezdnik, ki svojim prijateljem in soigralcem rad tudi kakšno ušpiči. Da je največji 'otrok' v ekipi Dallas Mavericksov, pa to ne zato, ker bi štel šele 25 let, potrjujejo številni njegovi soigralci. Nedavno je naš košarkarski as znova dokazal, da mu idej za neumnosti ne zmanjka.