Luka Dončić svoji dragi voščil z objavo fotografije s hčerko

Anamaria Goltes je dopolnila 26 let. Bodoča žena našega košarkarja Luke Dončića svoj rojstni dan najverjetneje praznuje v Dallasu v družbi svojega dragega in hčerke Gabriele . Ob tem posebnem dnevu ji je poleg številnih čestitk oboževalcev, posebno voščilo namenil tudi Luka.

25-letni košarkar je na Instagram Stroyju delil fotografijo svoje drage in njune prvorojenke. Slavljenka je na njej videti izjemno dobre volje, medtem ko v rokah drži svojo hčerko, njen obraz pa je, kot ponavadi, zakrit. Mama in deklica pozirata v njunih prepoznavnih navijaških oblačilih s številko 77 in napisom Dončić na hrbtu.