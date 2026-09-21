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Domača scena

Luka Dončić hčerkama: Rad vaju imam!

Ljubljana, 21. 09. 2026 10.13 pred 22 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić

Poletje se poslavlja, Luka Dončić, ki ga je posvetil hčerkama, pa se že pripravlja na novo sezono lige NBA, ko bo zaradi službenih obveznosti znova zaživel v ZDA. Ker Olivia in Gabriela po razhodu staršev živita pri mami v Sloveniji, jima je naš košarkar, preden se posveti službi, na družbenem omrežju sporočil, da ju ima rad, ne glede na to, kje je.

Luka Dončić je na družbenem omrežju delil čustveno objavo, ki jo je posvetil hčerkama. Košarkarski zvezdnik je delil več fotografij svojih dveh hčera, ob njih pa pripisal: "G+O, ne glede na to, kje na svetu je vajin Tati, ni dneva, ko ne bi bili v mojem srcu. Kamorkoli grem, sta vedno z menoj. Rad vaju imam!" Dodal je še dva rdeča srčka.

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Obraza deklic je sicer zakril, je pa pokazal, kako so skupaj preživljali poletne dneve med igro, sprehodom po Ljubljani, ustvarjanjem, plavanjem in gledanjem risank. Na eni od fotografij je videti tudi, kako starejša od hčera dela zapestnico, na drugi pa ima tri takšne na roki njen oče, ki z njo gleda televizijo, oba pa imata lase spletene v kitke.

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Dončić in mati njegovih otrok Anamaria Goltes, s katero sta se razšla kmalu po rojstvu druge hčerke, sta že dlje časa v sporu glede preživnine za hčerki. Potem ko je manekenka umaknila svojo zahtevo, ki jo je sprva vložila na losangeleškem sodišču, saj naj bi si želela doseči skupni dogovor v dobrobit njunih otrok, naj bi v začetku avgusta po poročanju TMZ-ja v Sloveniji vložila nov zahtevek. V njem naj bi od nekdanjega partnerja zahtevala dobrih 34 milijonov evrov, za hčerki pa dobrih 8 milijonov evrov. Prav tako naj bi želela zmanjšati število dni, ki jih slavni očka preživi s svojima dvema dekletoma, in sicer z dveh dni na teden na zgolj enega.

O njunem primeru bo tako predvidoma odločalo slovensko sodišče, kamor je Dončić zahtevo vložil že februarja. Vse od razhoda z nekdanjo zaročenko naj bi 27-letni košarkar kril vse stroške za osemmesečno Olivio in dveletno Gabrielo.

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KOMENTARJI3

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exeskim
21. 09. 2026 10.36
Lepo. Srečno vsem!
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0 0
klop12
21. 09. 2026 10.34
ma škoda te družine, ker so bili videt fajn
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0 0
hapiness
21. 09. 2026 10.29
lepo. res skoda ker bodo dosti narazen zaradi njegove službe in ga bosta pogrešali. ne vem pa zakaj o njegovi bivši napišete ;manekenka;, ker to niti pod razno NI
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