Luka Dončić hčerkama: Rad vaju imam!

Luka Dončić je na družbenem omrežju delil čustveno objavo, ki jo je posvetil hčerkama. Košarkarski zvezdnik je delil več fotografij svojih dveh hčera, ob njih pa pripisal: "G+O, ne glede na to, kje na svetu je vajin Tati, ni dneva, ko ne bi bili v mojem srcu. Kamorkoli grem, sta vedno z menoj. Rad vaju imam!" Dodal je še dva rdeča srčka.

Obraza deklic je sicer zakril, je pa pokazal, kako so skupaj preživljali poletne dneve med igro, sprehodom po Ljubljani, ustvarjanjem, plavanjem in gledanjem risank. Na eni od fotografij je videti tudi, kako starejša od hčera dela zapestnico, na drugi pa ima tri takšne na roki njen oče, ki z njo gleda televizijo, oba pa imata lase spletene v kitke.

Dončić in mati njegovih otrok Anamaria Goltes, s katero sta se razšla kmalu po rojstvu druge hčerke, sta že dlje časa v sporu glede preživnine za hčerki. Potem ko je manekenka umaknila svojo zahtevo, ki jo je sprva vložila na losangeleškem sodišču, saj naj bi si želela doseči skupni dogovor v dobrobit njunih otrok, naj bi v začetku avgusta po poročanju TMZ-ja v Sloveniji vložila nov zahtevek. V njem naj bi od nekdanjega partnerja zahtevala dobrih 34 milijonov evrov, za hčerki pa dobrih 8 milijonov evrov. Prav tako naj bi želela zmanjšati število dni, ki jih slavni očka preživi s svojima dvema dekletoma, in sicer z dveh dni na teden na zgolj enega.

O njunem primeru bo tako predvidoma odločalo slovensko sodišče, kamor je Dončić zahtevo vložil že februarja. Vse od razhoda z nekdanjo zaročenko naj bi 27-letni košarkar kril vse stroške za osemmesečno Olivio in dveletno Gabrielo.