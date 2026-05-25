Luka Dončić uživa v dragocenih trenutkih s hčerkama

Luka Dončić , ki ima za seboj precej težek začetek leta, je s svojimi sledilci delil dve fotografiji, na katerih je videti, kako preživlja kakovosten čas s hčerkama, dveletno Gabrielo in petmesečno Olivio . Košarkar se namreč že nekaj časa sooča z izjemno stresno situacijo, z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes se namreč bori za skrbništvo nad njunima otrokoma.

Zaradi vseh pravnih obveznosti je član moštva Los Angeles Lakers pred dvema tednoma sporočil, da letošnje poletje ne bo mogel igrati za slovensko reprezentanco. "Zaradi situacije s skrbništvom sem moral sprejeti težko odločitev med igranjem za reprezentanco in tem, da bom to poletje z njima," je zapisal na družbeno omrežje.

Njegov oče, športni direktor slovenske košarkarske reprezentance Saša Dončić, nam je sicer kasneje zaupal, da bi se Luka izbrani vrsti lahko priključil v drugem delu kvalifikacijskega ciklusa – konec avgusta. "Dejstvo je, da se bo v tem času posvetil svojima hčerkama, se trudil preživeti čim več časa z njima in to je v principu edini razlog, zakaj odpoved za te kvalifikacije," je prejšnji teden v oddaji 24UR ZVEČER dejal košarkarjev oče.

Viri blizu nekdanjega para zatrjujejo, da se bosta Luka in Anamaria na sodišču srečala poleti. Namesto maja, menda 14. avgusta, do spremembe datuma pa naj bi prišlo na pobudo matere deklic. Družinske zadeve bosta sicer reševala tako v Los Angelesu kot v Sloveniji, 27-letnika bo čez lužo zastopala znana odvetnica slavnih Laura Wasser, v imenu leto starejše manekenke pa naj bi preživnino v mestu angelov zahteval odvetnik Evan Itzkowitz.