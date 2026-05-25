Domača scena

Luka Dončić uživa v dragocenih trenutkih s hčerkama

Ljubljana, 25. 05. 2026 17.59 pred 40 minutami 2 min branja 16

Avtor:
E.K.
Luka Dončić preživlja čas s svojima hčerkama

Po napornem začetku leta si je Luka Dončić vzel čas za družinsko idilo. Na novih fotografijah je košarkar videti povsem posvečen svojima hčerkama, medtem ko se v ozadju nadaljuje zapleten postopek glede skrbništva z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes.

Luka Dončić, ki ima za seboj precej težek začetek leta, je s svojimi sledilci delil dve fotografiji, na katerih je videti, kako preživlja kakovosten čas s hčerkama, dveletno Gabrielo in petmesečno Olivio. Košarkar se namreč že nekaj časa sooča z izjemno stresno situacijo, z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes se namreč bori za skrbništvo nad njunima otrokoma.

Zaradi vseh pravnih obveznosti je član moštva Los Angeles Lakers pred dvema tednoma sporočil, da letošnje poletje ne bo mogel igrati za slovensko reprezentanco. "Zaradi situacije s skrbništvom sem moral sprejeti težko odločitev med igranjem za reprezentanco in tem, da bom to poletje z njima," je zapisal na družbeno omrežje.

Njegov oče, športni direktor slovenske košarkarske reprezentance Saša Dončić, nam je sicer kasneje zaupal, da bi se Luka izbrani vrsti lahko priključil v drugem delu kvalifikacijskega ciklusa – konec avgusta. "Dejstvo je, da se bo v tem času posvetil svojima hčerkama, se trudil preživeti čim več časa z njima in to je v principu edini razlog, zakaj odpoved za te kvalifikacije," je prejšnji teden v oddaji 24UR ZVEČER dejal košarkarjev oče.

Viri blizu nekdanjega para zatrjujejo, da se bosta Luka in Anamaria na sodišču srečala poleti. Namesto maja, menda 14. avgusta, do spremembe datuma pa naj bi prišlo na pobudo matere deklic. Družinske zadeve bosta sicer reševala tako v Los Angelesu kot v Sloveniji, 27-letnika bo čez lužo zastopala znana odvetnica slavnih Laura Wasser, v imenu leto starejše manekenke pa naj bi preživnino v mestu angelov zahteval odvetnik Evan Itzkowitz.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
25. 05. 2026 18.36
A je dedek Dončić kje v bližini, da bo sinu spet kake neumnosti svetoval?
FejsBrukica
25. 05. 2026 18.34
Pustite njihove osebne stvari na miru in ne delajte zdrahe. Hvala.
smiljan13
25. 05. 2026 18.24
Kaj boste že enkrat prenehali s tem Dončičem..
nekajpavem
25. 05. 2026 18.24
Zapletena bitka za skrbništvo??? Kako zapleteno je lahko če bi se oba zavedala da delujeta v dobro svojih otrok? Škoda pompa okoli njiju in v končni fazi denarja, ki ga bodo na njun racun pobrali drugi.
mijavci
25. 05. 2026 18.23
Poln denarja, a vresnici en velik revež.
Watcherman
25. 05. 2026 18.25
Niti najmanj revež.
Anion6anion
25. 05. 2026 18.36
Revež v duši!
golobove drobtinice
25. 05. 2026 18.22
Bi bilo bolje, da se sama dogovorita, ker ju bodo sicer odvetniki olupili.
BtpS
25. 05. 2026 18.15
Upam , da pa le spregledata da otroci niso pohitvo in se pogovorita. Ce vsak malo popusti in odpusca, se dajo stvari resiti. Se vedno ostaja upanje in pamet, da ne pokopljeta vsega kar sta lepega imela 10 let. Starsi pa se naj umaknejo.
the kop
25. 05. 2026 18.25
bivša naj gre delat in naj ne živi na njegov račun, on pa da si najde kakšno luštno.
JAZsemTI
25. 05. 2026 18.15
Prazne police povejo vse. Lahko imaš milijone pa si domačnosti ne moreš kupiti.
golobove drobtinice
25. 05. 2026 18.21
Predmeti niso merilo starševske ljubezni.
PoldeVeliki
25. 05. 2026 18.13
Prav ima.
Amor Fati
25. 05. 2026 18.06
