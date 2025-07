Luka Dončić v oddaji Today: Za mesec dni sem prenehal igrati košarko

Luka Dončić še naprej navdušuje Američane. Naš košarkar, ki se je letos iz Dallasa preselil v Los Angeles, kjer kariero nadaljuje v klubu Los Angeles Lakers, je prvič gostoval v oddaji Today, eni najbolj znanih in priljubljenih ameriških oddaj. 26-letnik je spregovoril o spremembi videza, srečanju s Kobejem Bryantom, pa tudi o svoji ljubezni do muzikalov.

Voditelji Today Showa so Luko Dončića ob njegovem prvem gostovanju v priljubljeni oddaji pozdravili kot enega najbolj prepoznavnih obrazov lige NBA. 26-letni Slovenec, ki je trenutno na počitku po naporni sezoni, je razkril, da si je privoščil mesec dni premora od košarke, a to ne pomeni, da v tem času ne trenira, na kar so opozorili tudi v oddaji, kjer so s kolažem fotografij najprej pokazali Lukovo spremembo videza.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Imam drugačno prehrano in treninge. Za mesec dni sem celo nehal igrati košarko, kar še nikoli v življenju nisem storil. To je bil pravi izziv, a je bilo dobro zame," je razkril Luka in dodal: "Košarko igram že celo življenje, zato v mesecu dni ne bom pozabil, kako se jo igra. V tem času sem se ukvarjal z drugimi športi. Menim, da je bila to dobra stvar."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

26-letnik je na vprašanje, kako je v preteklosti sprejel komentarje o tem, da ni v najboljši fizični formi, odgovoril, da takšnih komentarjev ne posluša, temveč se skuša raje osredotočiti nase. "Ne glede na to, kaj ljudje govorijo, menim, da sem bil tudi takrat dober košarkar. Imam šele 26 let in pred menoj je še dolga pot," je še dodal. Govoric o podpisu nove pogodbe ni želel komentirati.

'Sem sproščen in tih človek'