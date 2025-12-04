Svetli način
Luka Dončić z družino in prijatelji opažen na zabavi v prestolnici

Ljubljana, 04. 12. 2025 20.30 | Posodobljeno pred 33 minutami

Naš fotografski objektiv je v prestolnici ujel Luko Dončića, ki je bil z družino in prijatelji opažen na zabavi. Kot smo poročali, se je košarkarski as po naših zanesljivih, a neuradnih informacijah skupaj z zaročenko Anamario Goltes razveselil drugega otroka.

Poročali smo, da se je naš košarkarski as Luka Dončić po naših zanesljivih, a neuradnih informacijah skupaj z zaročenko Anamario Goltes razveselil drugega otroka. Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers, ki naj bi po rojstvu danes dvoletne Gabriele dobil še eno hčerko, se trenutno mudi v slovenski prestolnici. Tam ga je ujel fotografski objektiv naše medijske hiše.

Luka Dončić z družino in prijatelji opažen na zabavi v prestolnici.
Luka Dončić z družino in prijatelji opažen na zabavi v prestolnici. FOTO: POP TV

V objektiv smo ujeli tudi Dončićevega očeta in ponosnega dedka Saša Dončića in košarkarja Eda Murića. Tam je bil tudi pevec Miro Todosovski ter Lukovi prijatelji in sorodniki.

Spomnimo, Lukov klub je sporočil, da bo športnik iz osebnih razlogov v noči na petek izpustil tekmo v Torontu. Ameriški mediji so hitro začeli sklepati, da razlog tiči prav v visoki nosečnosti njegove dolgoletne partnerke, ki se je tokrat odločila roditi v Sloveniji. Že sredi novembra je na Instagramu objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico.

Prihod drugorojenke je po zanesljivih, a neuradnih informacijah zgodil le nekaj dni za tem, ko je 1. decembra Dončićeva prvorojenka upihnila drugo svečko na rojstnodnevni torti. Svojo prvo nosečnost je Anamaria devet mesecev spretno skrivala pred radovednimi očmi javnosti, v času druge pa se je s sledilci na Instagramu odločila deliti nekatere utrinke.

Preberi še Luka Dončić naj bi še drugič postal očka

Dončić je svojo leto dni starejšo partnerko spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki sta jo julija leta 2023 okronala z zaroko.

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bebo2
04. 12. 2025 21.03
To je pa izgleda v Portalu
ODGOVORI
0 0
športnik66
04. 12. 2025 21.03
+2
Uh, danes bo pa noč za narodnjake... Čestitke Luka in družina! 👍
ODGOVORI
2 0
vrtnar _
04. 12. 2025 21.01
+1
sedaj se bo pošteno lahko najedel čevapov in napil pivota 🙉
ODGOVORI
1 0
vrtnar _
04. 12. 2025 21.02
+1
naj uživa, saj ne mislim na nič slabo namernega
ODGOVORI
1 0
Kriss-slo
04. 12. 2025 20.58
+0
verjetno se bodo vrtel fehtarji😂
ODGOVORI
1 1
1.maj
04. 12. 2025 20.58
+0
Prestolnici? Saj nismo kraljevina!!
ODGOVORI
1 1
fljfo
04. 12. 2025 20.52
+6
Naj bo dete zdravo in veselo!
ODGOVORI
6 0
ApriliaFactory
04. 12. 2025 20.52
+0
Ziher si vrtijo Sandra Afrika....
ODGOVORI
1 1
Jezna lepookica
04. 12. 2025 20.50
+5
Primož Rus.Očka je verjetno bil zraven pri porodu in kasneje.Ampak novorojenčka je treba " zalit".A ri vas nimate te navade?! Častiš prijatelje, sorodnike, medtem,ko mamica in dojenček počivata v porodnišnici.
ODGOVORI
5 0
vrtnar _
04. 12. 2025 20.50
-4
kje so pa psi 🤔
ODGOVORI
0 4
Korošec77
04. 12. 2025 20.48
+7
Je že prav, da je dal za rundo, kaj pa. Vsi smo, ko smo dobili otroka. Le fajn praznujte, porodnišnica je sedaj itak zaprta, čas je za zabavo, da bo dete zdravo in veselo.
ODGOVORI
7 0
Jezna lepookica
04. 12. 2025 20.47
+3
Itak bosta hčerkici skupj raznovali rojstne dneve...4 dni razlike.Čestitke!
ODGOVORI
4 1
Primož Rus
04. 12. 2025 20.44
-18
Vsak NORMALEN bodoči očka bi bil sedaj ob svoji družinici in otroku......ampak on očitno ni tak skrben očka.......ŠE EN DOKAZ VEČ,kako NE ZRELO SE OBNAŠA.....sej njegov čača je pa isti......
ODGOVORI
1 19
Magic-G-spot
04. 12. 2025 20.44
+5
A to kar iz grmovja en paparac slika ? No vsaj iz kavca ste vstali.:)
ODGOVORI
5 0
Rožle Patriot
04. 12. 2025 20.43
+9
... in vi ste mu ves čas za ritjo .. !!!
ODGOVORI
9 0
slav?ek23
04. 12. 2025 20.41
-2
Parkirat pa ne zna lih najbolje.
ODGOVORI
2 4
galeon
04. 12. 2025 20.39
-7
V eni beznici med svojimi.
ODGOVORI
2 9
kunccix
04. 12. 2025 20.37
+7
Čestitke!!!
ODGOVORI
9 2
RUBEŽ
04. 12. 2025 20.35
+13
Čestitke srečni družini. Uživajte kolikor se da.
ODGOVORI
14 1
