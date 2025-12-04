Luka Dončić z družino in prijatelji opažen na zabavi v prestolnici.

Poročali smo, da se je naš košarkarski as Luka Dončić po naših zanesljivih, a neuradnih informacijah skupaj z zaročenko Anamario Goltes razveselil drugega otroka. Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers, ki naj bi po rojstvu danes dvoletne Gabriele dobil še eno hčerko, se trenutno mudi v slovenski prestolnici. Tam ga je ujel fotografski objektiv naše medijske hiše.
V objektiv smo ujeli tudi Dončićevega očeta in ponosnega dedka Saša Dončića in košarkarja Eda Murića. Tam je bil tudi pevec Miro Todosovski ter Lukovi prijatelji in sorodniki.
Spomnimo, Lukov klub je sporočil, da bo športnik iz osebnih razlogov v noči na petek izpustil tekmo v Torontu. Ameriški mediji so hitro začeli sklepati, da razlog tiči prav v visoki nosečnosti njegove dolgoletne partnerke, ki se je tokrat odločila roditi v Sloveniji. Že sredi novembra je na Instagramu objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico.
Prihod drugorojenke je po zanesljivih, a neuradnih informacijah zgodil le nekaj dni za tem, ko je 1. decembra Dončićeva prvorojenka upihnila drugo svečko na rojstnodnevni torti. Svojo prvo nosečnost je Anamaria devet mesecev spretno skrivala pred radovednimi očmi javnosti, v času druge pa se je s sledilci na Instagramu odločila deliti nekatere utrinke.
Dončić je svojo leto dni starejšo partnerko spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki sta jo julija leta 2023 okronala z zaroko.
