Luka Dončić z družino in prijatelji opažen na zabavi v prestolnici.

Poročali smo, da se je naš košarkarski as Luka Dončić po naših zanesljivih, a neuradnih informacijah skupaj z zaročenko Anamario Goltes razveselil drugega otroka. Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers, ki naj bi po rojstvu danes dvoletne Gabriele dobil še eno hčerko, se trenutno mudi v slovenski prestolnici. Tam ga je ujel fotografski objektiv naše medijske hiše.

V objektiv smo ujeli tudi Dončićevega očeta in ponosnega dedka Saša Dončića in košarkarja Eda Murića. Tam je bil tudi pevec Miro Todosovski ter Lukovi prijatelji in sorodniki.

Spomnimo, Lukov klub je sporočil, da bo športnik iz osebnih razlogov v noči na petek izpustil tekmo v Torontu. Ameriški mediji so hitro začeli sklepati, da razlog tiči prav v visoki nosečnosti njegove dolgoletne partnerke, ki se je tokrat odločila roditi v Sloveniji. Že sredi novembra je na Instagramu objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico.