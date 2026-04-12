Domača scena

Luka Dončić v Sloveniji, kjer bo obiskal hčerki

Ljubljana, 12. 04. 2026 11.18 pred 19 minutami 1 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić

Luka Dončić se je nedavno poškodoval, kot so že poročali tuji in domači mediji, pa se je na rehabilitacijo odpravil v Španijo. Košarkar naj bi s terapijami za zdaj zaključil, zato je znova sedel na letalo in pripotoval v domovino, kjer naj bi obiskal hčerki Olivio in Gabrielo.

Kot poroča Ekipa, naj bi Luka Dončić po opravljeni seriji terapij v Španiji pripotoval v Ljubljano, kjer se bo posvetil osebnim zadevam. Košarkarski zvezdnik se je nedavno razšel z zaročenko Anamario Goltes, s katero ima dve hčerki, nekdanji par pa zadeve glede skrbništva in preživnine rešuje s pomočjo odvetnikov tako v Sloveniji kot v ZDA.

27-letnik svojih dveh hčera naj ne bi videl že nekaj mesecev, saj je takoj po Oliviinem rojstvu decembra lani zaradi službenih obveznosti moral odpotovati nazaj v Los Angeles, Anamaria pa je s hčerkama ostala v Sloveniji. Dončić je razhod z dolgoletno partnerko potrdil v začetku marca, takrat so v javnost prišle informacije, da nekdanji par družinske zadeve ureja preko sodišč.

Preberi še Dončić v Madridu išče možnost hitrejšega okrevanja

Tako kot v preteklosti košarkar podrobnosti iz zasebnega življenja skrbno skriva pred javnostjo, prav tako ni znano, koliko časa naj bi ostal v domovini. Po poročanju Ekipe se bo Luka najprej vrnil v Španijo, kjer bo nadaljeval s terapijami, najpozneje konec tedna pa ga že pričakujejo v Los Angelesu. 

Kaja in Karlo sta si skupaj ogledala finalno oddajo: 'Od sreče sva jokala'

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nightrider
12. 04. 2026 11.51
Zanimljivo je, da se lahko na tem portalu komentira vse, razen Izraela in Ukrajine.
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
12. 04. 2026 11.51
Luka 🍻🍀
Odgovori
0 0
Resnico ti povem
12. 04. 2026 11.49
Ajde pomirta se, premlada sta za to.
Odgovori
0 0
Matejv1983
12. 04. 2026 11.48
kaj pa kakat je že šel? samo vprašam? haha
Odgovori
0 0
mužet
12. 04. 2026 11.45
Vso srečo v nadaljnem življenju obema
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
