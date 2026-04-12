Luka Dončić v Sloveniji, kjer bo obiskal hčerki

Kot poroča Ekipa, naj bi Luka Dončić po opravljeni seriji terapij v Španiji pripotoval v Ljubljano, kjer se bo posvetil osebnim zadevam. Košarkarski zvezdnik se je nedavno razšel z zaročenko Anamario Goltes, s katero ima dve hčerki, nekdanji par pa zadeve glede skrbništva in preživnine rešuje s pomočjo odvetnikov tako v Sloveniji kot v ZDA.
27-letnik svojih dveh hčera naj ne bi videl že nekaj mesecev, saj je takoj po Oliviinem rojstvu decembra lani zaradi službenih obveznosti moral odpotovati nazaj v Los Angeles, Anamaria pa je s hčerkama ostala v Sloveniji. Dončić je razhod z dolgoletno partnerko potrdil v začetku marca, takrat so v javnost prišle informacije, da nekdanji par družinske zadeve ureja preko sodišč.
Tako kot v preteklosti košarkar podrobnosti iz zasebnega življenja skrbno skriva pred javnostjo, prav tako ni znano, koliko časa naj bi ostal v domovini. Po poročanju Ekipe se bo Luka najprej vrnil v Španijo, kjer bo nadaljeval s terapijami, najpozneje konec tedna pa ga že pričakujejo v Los Angelesu.
