Domača scena

Luka Dončić v stilski preobleki Jarreda Vanderbilta po slačilnici Lakersov

Los Angeles, 30. 03. 2026 20.02 pred 33 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić

Ekipa Los Angeles Lakers ekipni duh krepi tudi v slačilnici, kjer se zvezdniški košarkarji pogosto pošalijo. Luka Dončić je tako nedavno oblekel oblačila soigralca Jarreda Vanderbilta in se v njih sprehodil po garderobi, s tem pa navdušil vse, ki so bili prisotni.

Luka Dončić se je po več kot letu dni, odkar se je iz Dallasa preselil v Los Angeles in se pridružil Lakersom, dobro vklopil v ekipo. S soigralci se dobro ujame ne le na igrišču, temveč tudi zunaj njega, skupaj pa se pogosto tudi pošalijo. Pred kratkim se je tako sprehodil po slačilnici, oblečen v oblačila Jarreda Vanderbilta, nad njegovo preobleko pa niso bili navdušeni le soigralci, temveč tudi oboževalci.

"Res je shujšal! Ponosen sem nanj," je pod videom, na katerem se Luka sprehaja v Vanderbiltovih oblačilih, zapisal eden od oboževalcev, Dončić pa ni nosil le soigralčevih oblačil, oponašal je tudi njegovo hojo in govor, kar je pohvalil nek drug komentator: "Sodeč po govorici še iz Houstona lahko vidiš, da gre za Vanderbilta!" Neka oboževalka pa je izpostavila: "Vsi Lukovi soigralci ga imajo radi!"

Preberi še V luči pravne drame Dončić na golf igrišču

Kljub temu da blesti na igrišču, pa je veliko pozornosti javnosti v zadnjem mesecu pritegnilo tudi Dončićevo zasebno življenje in razhod z dolgoletnim dekletom Anamario Goltes. Nekdanji par se trenutno bori za skrbništvo nad hčerkama, s pomočjo sodišča pa se bosta dogovarjala tudi glede preživnine.

luka dončić jarred vanderbilt soigralec los angeles lakers

KOMENTARJI1

Hc4life
30. 03. 2026 20.35
On je tako duhovit ...pravi burkež
bibaleze
Portal
