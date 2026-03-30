Luka Dončić v stilski preobleki Jarreda Vanderbilta po slačilnici Lakersov

Luka Dončić se je po več kot letu dni, odkar se je iz Dallasa preselil v Los Angeles in se pridružil Lakersom, dobro vklopil v ekipo. S soigralci se dobro ujame ne le na igrišču, temveč tudi zunaj njega, skupaj pa se pogosto tudi pošalijo. Pred kratkim se je tako sprehodil po slačilnici, oblečen v oblačila Jarreda Vanderbilta, nad njegovo preobleko pa niso bili navdušeni le soigralci, temveč tudi oboževalci.

"Res je shujšal! Ponosen sem nanj," je pod videom, na katerem se Luka sprehaja v Vanderbiltovih oblačilih, zapisal eden od oboževalcev, Dončić pa ni nosil le soigralčevih oblačil, oponašal je tudi njegovo hojo in govor, kar je pohvalil nek drug komentator: "Sodeč po govorici še iz Houstona lahko vidiš, da gre za Vanderbilta!" Neka oboževalka pa je izpostavila: "Vsi Lukovi soigralci ga imajo radi!"