Luka Dončić v stilski preobleki Jarreda Vanderbilta po slačilnici Lakersov

Luka Dončić se je po več kot letu dni, odkar se je iz Dallasa preselil v Los Angeles in se pridružil Lakersom, dobro vklopil v ekipo. S soigralci se dobro ujame ne le na igrišču, temveč tudi zunaj njega, skupaj pa se pogosto tudi pošalijo. Pred kratkim se je tako sprehodil po slačilnici, oblečen v oblačila Jarreda Vanderbilta, nad njegovo preobleko pa niso bili navdušeni le soigralci, temveč tudi oboževalci.
"Res je shujšal! Ponosen sem nanj," je pod videom, na katerem se Luka sprehaja v Vanderbiltovih oblačilih, zapisal eden od oboževalcev, Dončić pa ni nosil le soigralčevih oblačil, oponašal je tudi njegovo hojo in govor, kar je pohvalil nek drug komentator: "Sodeč po govorici še iz Houstona lahko vidiš, da gre za Vanderbilta!" Neka oboževalka pa je izpostavila: "Vsi Lukovi soigralci ga imajo radi!"
Kljub temu da blesti na igrišču, pa je veliko pozornosti javnosti v zadnjem mesecu pritegnilo tudi Dončićevo zasebno življenje in razhod z dolgoletnim dekletom Anamario Goltes. Nekdanji par se trenutno bori za skrbništvo nad hčerkama, s pomočjo sodišča pa se bosta dogovarjala tudi glede preživnine.
