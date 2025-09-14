Luka Dončić z novo nepremičnino: kupil je vilo Marije Šarapove

Dolgo časa se je ugibalo, kdaj si bo naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić po selitvi iz Dallasa v Los Angeles omislil novo domovanje. Z zaročenko Anamario Goltes in hčerko Gabrielo so nekaj časa živeli v najetem domu, 26-letni Ljubljančan pa si je naposled vendarle privoščil novo nepremičnino, za katero je odštel 21 milijonov evrov.

Luka Dončić je postal novi lastnik vile na Manhattan Beachu. Košarkar se je februarja iz Dallasa preselil v Los Angeles, vse odtlej pa se je ugibalo, kdaj in kje si bo privoščil novo domovanje v Kaliforniji. 26-letnik je kupil vilo, ki je bila včasih v lasti nekdanje teniške igralke Marije Šarapove, zanjo pa je odštel 21 milijonov evrov.

Vila je zgrajena v japonskem arhitekturnem slogu in ima tri nadstropja. Poleg petih spalnic ima razkošna nepremičnina, ki obsega 2300 kvadratnih metrov, zasebno kegljišče in zunanji bazen, razgled pa se razprostira na Tihi ocean.

Luka Dončić je postal lastnik razkošne vile, ki leži jugozahodno od Los Angelesa.