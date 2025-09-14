Svetli način
Luka Dončić z novo nepremičnino: kupil je vilo Marije Šarapove

Los Angeles, 14. 09. 2025 13.25 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
39

Dolgo časa se je ugibalo, kdaj si bo naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić po selitvi iz Dallasa v Los Angeles omislil novo domovanje. Z zaročenko Anamario Goltes in hčerko Gabrielo so nekaj časa živeli v najetem domu, 26-letni Ljubljančan pa si je naposled vendarle privoščil novo nepremičnino, za katero je odštel 21 milijonov evrov.

Luka Dončić je postal novi lastnik vile na Manhattan Beachu. Košarkar se je februarja iz Dallasa preselil v Los Angeles, vse odtlej pa se je ugibalo, kdaj in kje si bo privoščil novo domovanje v Kaliforniji. 26-letnik je kupil vilo, ki je bila včasih v lasti nekdanje teniške igralke Marije Šarapove, zanjo pa je odštel 21 milijonov evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vila je zgrajena v japonskem arhitekturnem slogu in ima tri nadstropja. Poleg petih spalnic ima razkošna nepremičnina, ki obsega 2300 kvadratnih metrov, zasebno kegljišče in zunanji bazen, razgled pa se razprostira na Tihi ocean.

Luka Dončić je postal lastnik razkošne vile, ki leži jugozahodno od Los Angelesa.
Luka Dončić je postal lastnik razkošne vile, ki leži jugozahodno od Los Angelesa. FOTO: Profimedia

Teniška šampionka je vilo dala zgraditi po lastnih željah, potem ko je zemljišče kupila leta 2012, zanj pa odštela 3,5 milijona evrov. Za prodajo naj bi se odločila, ker želi z družino več časa preživeti v Evropi in na Floridi, kjer ima še eno hišo. Kot poročajo tuji mediji, naj bi Dončić za vilo odštel nekaj več, kot so zanjo zahtevali, s tem pa želel zagotoviti, da bo zares postal njen lastnik.

luka dončić vila marija šarapova novo domovanje
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gutenberg
14. 09. 2025 14.37
+0
Anamarija bo imela veliko oken za očistiti in podna za sesat ...
ODGOVORI
1 1
Volja
14. 09. 2025 14.41
Misliš, da nima robotskih pomivalcev oken in tal kot tudi robotskih sesalcev 😉
ODGOVORI
0 0
jutri_pa_res
14. 09. 2025 14.36
+0
Kaj pa naj človek naredi, če dejansko služi takšen denar? Nima smisla par sto milijonskega keša kopičiti na banki (tam celo lahko z banko vred crkne), se pravi kupuješ takšne vile, pa še kakšno jahto, naložbe razpršiš v veliko delnic, ki ti potem nosijo dividende...je pa treba znati z denarjem, recimo Mike Tyson je razmetal par 100 milijonov in leta 2003 razglasil bankrot z dolgom 23 milijonov US$...
ODGOVORI
1 1
Animal_Pump
14. 09. 2025 14.34
+1
Zakaj pa ne...Če lahko. In prav je tako.
ODGOVORI
2 1
pormasina
14. 09. 2025 14.34
+1
A je vzel stanovanjski kredit na 30let?
ODGOVORI
2 1
Jani.
14. 09. 2025 14.34
+0
Vsem privoščim najboljše. Pošteno prisluženo. Ogradita pa prosim bazen, kot že pravijo nekateri. Otroci so živahni.
ODGOVORI
1 1
mrnv
14. 09. 2025 14.32
-2
Ma kakšna Šarapova. Človek se misliš ti umirit ??? Sošolci za bus nimajo. Košarka.pojma nimate. Spet se je nazaj zredil. Nazaj v blok in mir. Kupil avto za 2 mio..Kupi si še 17 avtov. 14 ti je malo. Nikogar ti ne očaraš fant veš. Take.njegova je fino zadela. Kot naša Melani. Nazaj v Zupančičeva in tiho biti. Siti !!!
ODGOVORI
3 5
medŠihtom
14. 09. 2025 14.34
-1
a ti se misliš kej umirit? v blok in tiho bit !
ODGOVORI
3 4
jank
14. 09. 2025 14.37
-2
Zakaj tebe ne plačajo v ligi NBA kot Dončića? Zakaj njega toliko plačujejo in zakaj spada med najboljše plačanimi? Ker jih goljufa? Ohladi, če lahko pa še razmisli.
ODGOVORI
1 3
medŠihtom
14. 09. 2025 14.31
-3
"ljubljančan". hahahahahahahahahaha.
ODGOVORI
2 5
jank
14. 09. 2025 14.39
-1
Kaj pa je, povej domnevno čistokrvni???
ODGOVORI
0 1
medŠihtom
14. 09. 2025 14.40
kaj je rdeč kar, si se spet najdu v mojih zapisih? prav je tako ! hahahahahahaha!
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
14. 09. 2025 14.30
-2
Predvidevam da ta hiša nima kuhinje , saj njegova ne zna nič kuhat. Zna samo naročit cevape in Colo za večerjo.
ODGOVORI
3 5
Animal_Pump
14. 09. 2025 14.34
-1
Zakaj pa bi morale danes znat ženske sploh kuhat. Skuhaš si sam..zase..kar ti paše...ona pa zase, če hoče. Al pa si naročiš... A eni bi še kar sužnje imeli doma..al kaj?
ODGOVORI
0 1
jank
14. 09. 2025 14.39
A ti pa znaš kuhati? Samo takšne hiše nimaš in to te boli.
ODGOVORI
0 0
Korošec77
14. 09. 2025 14.24
+4
V njegovem svetu se kupujejo take hiše, v našem pa take, kot jih imamo mi. Notri pa živimo oboji, bazene ob hišah imamo oboji, gril tudi in kar je najvažnejše, svoje družine in dobre prijatelje tudi. Luka s svojim bančnim računom lahko kupuje predimenzionirane zadeve in če si lahko privošči, mu jih tudi jaz. Naj bodo srečni, naj ima oporo v ženi in naj čuva otroka, ker ti bazeni so zaje...ani. Predvsem pa naj imajo doma svoj mir, da bo lahko treniral in nas razveseljeval, dete pa mirno gor raslo.
ODGOVORI
4 0
medŠihtom
14. 09. 2025 14.37
+1
brez keša je v enem tednu sam brez žene in mule.
ODGOVORI
1 0
jank
14. 09. 2025 14.22
+9
Vsak lahko počne s pošteno zaslužnim denarjem kar hoče. Zato očitati Luki karkoli in kazati nevoščljivost je nezrelo, celo bolno. Pa koliko bolnikov tukaj pametuje.
ODGOVORI
10 1
medŠihtom
14. 09. 2025 14.39
rde čkar bo flancal kaj je bolno in kaj ne. rdeč kar ki mu je rdeča kuga požrla možgane. hahahahahahahaha. flancajte rde čkarji svojim kar hočte, kar pa ni rdeče naj pa za vas ne obstaja.
ODGOVORI
0 0
2mt8
14. 09. 2025 14.17
-3
Ingvar Kamprad kot ustanovitelj in lastnik Ikee je imel 60 milijard na računih, pa je kljub temu živel precej skromno. Je pa tudi res, da je skandinavska mentaliteta kar se ravnanja z denarjem tiče, svetlobna leta pred balkansko.
ODGOVORI
3 6
Capri
14. 09. 2025 14.22
+5
Si mu fauš?
ODGOVORI
6 1
BtpS
14. 09. 2025 14.14
+8
In tako je prav. srecno celi druzini !!
ODGOVORI
9 1
Glotar
14. 09. 2025 14.14
-3
če bi recimo bili vsi taki, kot jaz, bi ti košarkaši na neurejenih igriščih za za sendviče igral.... In tako bi bilo tudi logično in pravično...
ODGOVORI
3 6
tmj
14. 09. 2025 14.13
+8
hahaha bravo luka..požrite se hejterji
ODGOVORI
9 1
JApajaDAja
14. 09. 2025 14.12
+6
njegov denar, njegova odločitev! dajte še kakšno o taubijevi/h/ nastanitvah....in premoženju....
ODGOVORI
6 0
2mt8
14. 09. 2025 14.11
-2
Balkanska mentaliteta in razkošje najprej
ODGOVORI
4 6
Glotar
14. 09. 2025 14.09
-1
tako bajto ima zarad butastega folka, ki te bedarije gleda in podpira...
ODGOVORI
5 6
PegySue
14. 09. 2025 14.07
+7
Edino kar še manjka,je ograja okoli bazena,da bo otroček varen. Sicer pa prekrasen dom.
ODGOVORI
7 0
Leonardo R
14. 09. 2025 14.04
+1
Verjetno je Marija izbrala 😂
ODGOVORI
3 2
