Luka Dončić z novo nepremičnino: kupil je vilo Marije Šarapove

Luka Dončić je postal novi lastnik vile na Manhattan Beachu. Košarkar se je februarja iz Dallasa preselil v Los Angeles, vse odtlej pa se je ugibalo, kdaj in kje si bo privoščil novo domovanje v Kaliforniji. 26-letnik je kupil vilo, ki je bila včasih v lasti nekdanje teniške igralke Marije Šarapove, zanjo pa je odštel 21 milijonov evrov.
Vila je zgrajena v japonskem arhitekturnem slogu in ima tri nadstropja. Poleg petih spalnic ima razkošna nepremičnina, ki obsega 2300 kvadratnih metrov, zasebno kegljišče in zunanji bazen, razgled pa se razprostira na Tihi ocean.
Teniška šampionka je vilo dala zgraditi po lastnih željah, potem ko je zemljišče kupila leta 2012, zanj pa odštela 3,5 milijona evrov. Za prodajo naj bi se odločila, ker želi z družino več časa preživeti v Evropi in na Floridi, kjer ima še eno hišo. Kot poročajo tuji mediji, naj bi Dončić za vilo odštel nekaj več, kot so zanjo zahtevali, s tem pa želel zagotoviti, da bo zares postal njen lastnik.
