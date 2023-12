Luka Dončić: Za mano je najlepši dan v življenju

"Najprej, za mano je najlepši dan mojega življenja ob rojstvu otroka, današnji obračun pa je bil prav tako velik vrtiljak čustev. Žalosten sem, ker tekme nismo dobili, toda močno smo se potrudili. Ekipa je bila v tretji in zadnji četrtini impresivna. Večkrat moramo igrati tako, in če bomo, bomo dobili veliko tekem," je po porazu na novinarski konferenci dejal novopečeni očka Luka Dončić .

Dotaknil se je tudi delnega izida 30:0 na začetku zadnje četrtine. Po podatkih lige NBA od leta 1996/97, ko so začeli bolj podrobno meriti statistiko, še nobeni ekipi ni uspel takšen delni izid. Pred tem je ta čast pripadala Cleveland Cavaliers v obdobju, ko je zanje igral LeBron James . V začetku decembra 2009 so proti Milwaukee Bucks dosegli 29 zaporednih točk.

Svoji hčerki je posvetil tudi športne copate, ki so bili tokrat v rožnatih odtenkih s pripisom Gabriela in srčkom.

"To je bil nor preobrat. Igrali smo z veliko energije kljub številnim manjkajočim košarkarjem. Tekma je bila težka, a vrnili smo se in na koncu skoraj zmagali. Kot sem že dejal, sem žalosten, ker nismo zmagali. Vseeno je bila to dobra predstava ekipe," je dodal Dončić, ki mu je skupaj z zaročenko Anamario Goltes uspelo skrivati vseh devet mesecev nosečnosti.