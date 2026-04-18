Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Luka Dončić znova v Ameriki

Los Angeles, 18. 04. 2026 15.17 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
E.M.
Luka in Sašo Dončić

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je po skoraj dveh tednih, preživetih v Evropi, vrnil v Ameriko. Zvezdnika košarkarske ekipe Los Angeles Lakers so v mestu angelov ujeli v fotografski objektiv, medtem ko se je z očetom vozil z električnim kolesom.

Luka Dončić se je po skoraj dveh tednih, preživetih na evropskih tleh, vrnil v Združene države Amerike. Košarkarski as se je v mesto angelov vrnil tik pred začetkom prvega kroga končnice lige NBA. Da je nazaj v Ameriki, so poročali pri The New York Post, kjer so se dokopali do ekskluzivnih fotografij. Na njih je bil košarkar ujet skupaj z očetom Sašo Dončićem med kolesarjenjem z električnimi kolesi.

FOTO: AP

Spomnimo, Dončić se je v začetku aprila poškodoval, zdravstveno pomoč pa nato poiskal v Španiji. Obisk Evrope je izkoristil tudi za kratek oddih v domači Sloveniji, kjer je nekaj časa preživel s hčerkama Gabrielo in Olivio, v tem obdobju pa je našel tudi čas za nekaj sprostitve. Skupaj s teniško legendo Novakom Djokovićem in očetom je obiskal košarkarski obračun med ekipama Real Madrid in Crvena zvezda.

Preberi še Dončić v družbi Đokovića pospremila zmago Reala nad Crveno zvezdo

Poškodovani slovenski zvezdnik naj bi se po informacijah ESPN na parket vrnil 1. maja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Zvezdnica Skrito v raju sina pospremila na maturantski ples

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1ddenis1
18. 04. 2026 16.37
Komentarji za bruhat. Luka vam ni dolžan ničesar in pljuvajte vi po sebi. Luka hvala, da nas zabavaš s svojo košarko in upamo, da se čimprej pozdraviš in da te še vidimo letos v končnici
Odgovori
0 0
Amor Fati
18. 04. 2026 16.46
Vedno se najde vsaj eden, ki nikakor ne more skapirat.
Odgovori
0 0
StAnalitik
18. 04. 2026 16.24
Meni je pa bolj zanimivo to,da se smili celemu svetu,kako ima rad in pogreša svoji hčerki,pa jih tudi pogledat ne gre.Raje se z fotrom grupira.
Odgovori
+3
4 1
matjan22
18. 04. 2026 16.14
Kaj mi je najbolj zanimivo da se zdej fotr šlepa na njegov uspeh ker sej se ve če sin nebi bil tako uspešen bi fotr še danes vozil taksi
Odgovori
+6
7 1
gmajna
18. 04. 2026 16.03
Kdo pa na hčerki pazi. Čudno je tole vse skupaj. Daleč od oči daleč od srca
Odgovori
+5
6 1
Amor Fati
18. 04. 2026 15.57
Če nima mame ima pa vsaj očeta.
Odgovori
+2
2 0
john gotti
18. 04. 2026 15.33
aj stevanović zravn
Odgovori
+4
4 0
Amor Fati
18. 04. 2026 15.32
Dva smokija.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
zadovoljna
Portal
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
vizita
Portal
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
cekin
Portal
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
moskisvet
Portal
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
dominvrt
Portal
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
okusno
Portal
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
voyo
Portal
Kvartopirec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641