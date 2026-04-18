Luka Dončić znova v Ameriki

Luka Dončić se je po skoraj dveh tednih, preživetih na evropskih tleh, vrnil v Združene države Amerike. Košarkarski as se je v mesto angelov vrnil tik pred začetkom prvega kroga končnice lige NBA. Da je nazaj v Ameriki, so poročali pri The New York Post, kjer so se dokopali do ekskluzivnih fotografij. Na njih je bil košarkar ujet skupaj z očetom Sašo Dončićem med kolesarjenjem z električnimi kolesi.

Spomnimo, Dončić se je v začetku aprila poškodoval, zdravstveno pomoč pa nato poiskal v Španiji. Obisk Evrope je izkoristil tudi za kratek oddih v domači Sloveniji, kjer je nekaj časa preživel s hčerkama Gabrielo in Olivio, v tem obdobju pa je našel tudi čas za nekaj sprostitve. Skupaj s teniško legendo Novakom Djokovićem in očetom je obiskal košarkarski obračun med ekipama Real Madrid in Crvena zvezda.

Poškodovani slovenski zvezdnik naj bi se po informacijah ESPN na parket vrnil 1. maja.