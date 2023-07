'Luka Dončića na plaži ne bi opazili, če se ne bi želeli slikati z njim'

Luka Dončić večino leta preživi čez lužo, kjer s svojim košarkarskim talentom že nekaj let navdušuje v ligi NBA. V času poletnega premora pa zvezdnik kljub milijonom na računu ne dopustuje na rajskih destinacijah eksotičnih krajev, ampak se vedno znova vrača na svoj ljubi Krk. Hrvaški otok je vsako leto kraj, kjer se spočije, pogosto pa s svojim čolnom obišče tudi sosednje otoke. Na Cresu je tako nedavno presenetil obiskovalce, ki so bili navdušeni nad njegovo prijaznostjo in nič kaj zvezdniškim obnašanjem.

Da je Luka Dončić velik človek, so si enotni številni njegovi oboževalci. Pa ne le po višini, saj je zvezdnik visok dva metra in en centimeter, temveč tudi po srcu. Svojim oboževalcem niti na dopustu ne odreče skupne fotografije, pa čeprav ga ujamejo na supu, v restavraciji ali pa na plaži. "Luka se je popolnoma zlil z okolico in ležernim vzdušjem na plaži. Če ga ne bi ljudje prepoznali in se želeli slikati z njim, ne bi nikoli vedeli, da je zraven nas velika košarkarska zvezda," so za 24sata povedali obiskovalci otoka Cres, kjer je priljubljeni zvezdnik dopustoval. "Bil je zelo dobro razpoložen in se je slikal z vsemi navijači," so še povedali viri, ki so Luko ujeli v objektiv celo med supanjem na vodi.

24-letnik si je na hrvaškem otoku privoščil kosilo v eni od tamkajšnjih restavracij. Po poročanju očividcev, ki so košarkarja že lani opazili v tem zalivu, je po kopanju na plaži Meli Luka s svojo družino in prijatelji užival v morski hrani in kozarcu belega vina. Cene so tam okoli 15 evrov za porcijo ocvrtih lignjev s krompirčkom in okoli 40 evrov za liter izbranega vina.

Delil je fotografijo, na kateri je v majhnem gumenjaku, poleg pa pripisal, da je to njegov novi čoln.

Dončić je znan tudi po svojem humorju, na svojem Instagramu je zato delil zelo zabaven trenutek svojega morskega oddiha. Delil je fotografijo, na kateri je v majhnem gumenjaku, poleg pa pripisal, da je to njegov novi čoln. S to potezo je nasmejal številne oboževalce, po spletu pa so se kmalu začele pojavljati šale na njegov račun.