Luka in Maruša sta si mesec dni po zaroki dahnila usodni 'da'

Od zadnje epizode Sanjskega moškega in komentatorske oddaje Vrtnice in vino je minil dober mesec dni, in čeprav Gregor na koncu ni dobil prave izbranke, romantičnih trenutkov še zmeraj ni konec. Luka in Maruša, ki sta v oddaji poskrbela za zabavne komentarje, sta namreč zgolj mesec dni po zaroki skočila v zakon. Poroke so se poleg družine in prijateljev udeležile tudi tri tekmovalke šova Sanjski moški.

Po več letih čakanja se je Maruši iz oddaje Vrtnice in vino izpolnila želja. Po mesecu zaroke se je poročila s svojim izbrancem. Luka je za naš portal povedal, da so bile za hitro poroko odgovorne predvsem spremenljive razmere in ukrepi v Sloveniji, poleg tega pa so bili ravno na ta dan prosti tudi vsi njuni prijatelji. "Maruša pa pravi, da 8. mesec pomeni tudi neskončnost," se je še pošalil.

Zabavni par po poroki pripravlja tudi zabavo za svoje prijatelje, saj so ti prišli celo prej z morja, na poseben dogodek pa so povabljena tudi tri dekleta, ki so se borila za srce Sanjskega moškega. "Na poroki bodo tri dekleta, ki so nama bila všeč že od samega začetka, Kaja, Nina Savnik in Anja."

Luka je za naš portal povedal, da je pred poroko sicer težje zaspal, saj je razmišljal, kako bo vse skupaj potekalo, na dan poroke pa si je vzel čas in se s poročno pričo sproščal v bazenu. "Maruša je bila kar nervozna, a ko se je vse skupaj začelo, je bila trema mimo." Zaljubljenca bosta medene tedne v družbi otrok preživela v Umagu.

Sedaj že zakonca sta zaroko sklenila v zadnji epizodi oddaje Vrtnice in vino, potem ko jima je Gregor Čeglaj pripravil romantično večerjo. Luka je takrat pokleknil pred Marušo in dejal: "Zelo te imam rad. Hvala ti za 15 let, za dva čudovita sončka. Najrajši te imam in vem, da si tega zelo želiš. Upam, da nama uspe do konca življenja. Bi se poročila z mano?"