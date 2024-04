Luka Jezeršek: Med kuharskimi mojstri ne vlada ljubosumje

Luka Jezeršek je proslavljal otvoritev nove Gostilne na gradu. "Želimo ostati gostilna, to se mi zdi zelo pomembno, zato, ker na nek način gostje več ne ločimo, imam tudi jaz s tem težave, kaj je zdaj gostilna, kaj je turistična kmetija, kaj je restavracija in mi želimo ostati gostilna. Je pa tako, kot nek grad, kot vse, stvari se spreminjajo, se nadgrajujejo, potrebujejo nove prijeme in nove poglede in ravno tako je s to gostilno na Ljubljanskem gradu," je dejal Luka.

Nov uspeh je delil s številnimi znanimi kuharskimi mojstri, ki mu ob novem zalogaju želijo le najbolje. "Družino Jezeršek izjemno cenim, mislim, da so zelo natančni pri svojih željah in pri izpeljavi tega kar želijo, kar lahko pomeni samo uspešnost. Mimogrede, Sloveniji manjka dobrih gostiln tako, da je to neizmerno dober koncept," je dejala chefinja Ana Roš Stojan.

Luka pravi, da bo vztrajal pri konceptu gostilne, gosti pa njegovo odločitev spodbujajo."Mislim, da se je zato odločil ravno zaradi tega, da pokažemo vseeno to našo slovenskost, to neko našo domačnost, toplino, da ni preveč grajsko, da se vseeno nekak lepo umesti v to središče Ljubljane," je dejala lanskoletna zmagovalka MastercChefa Zala Pungeršič. S podobnimi mislimi se ji pridružuje tudi njena sotekmovalka, drugo uvrščena Anja Fir, "Gostilne imamo vsi radi, tam veš, da boš dobro jedel, da se boš dobro imel in da ti bo kul."

"Nič narobe s tem, fajn je, da imamo raznovrstno, raznoliko izbiro v Sloveniji in taprava domača hrana s tem priokusom Slovenskih jedi, mislim, da je to vedno dobra izbira," dodaja prva zmagovalka MasterChefa Sara Rutar.

Na dogodku, kjer ni manjkalo dobrega vzdušja, so se cedile sline in odpirale steklenice vina. Slovenski kuharski mojstri so dokazali, da znajo stopiti skupaj, se podpreti in da med njimi ne vlada ljubosumje. "Ful skupaj držimo, nimamo s tem težav en drugega podpret in vsakič, ko nekdo povabi na otvoritev ali pa nekaj novega, res z velikim veseljem pridemo en drugega pogledati in ni foušije," zaključuje Luka Jezeršek. K mnenju se mu pridružuje brat Martin Jezeršek: "Jaz nikoli na konkurenco ne gledam kot na konkurenco ampak so to stanovski prijatelji in z vsemi dobro sodelujemo."

Restavracija v novi preobleki že mamljivo vabi obiskovalce na grajsko dvorišče.