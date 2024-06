Luka Jezeršek o širitvi na avstrijski trg: Spoznali so, da je gostinstvo trša skorja

Sredi velike pokrajine osrednje avstrijske Koroške se nahaja posestvo Taggenbrunn. Čudovita lokacija, kjer se po prenovi leta 2019 združujejo kulinarika, dobro vino in kultura. In od nedavnega ima tudi slovenski pridih, saj ga je s svojo utečeno ekipo prevzel Luka Jezeršek. Kako je prišlo do sodelovanja z avstrijskim družinskim podjetjem, komu bo ponudba namenjena in kakšen izziv je to za eno najbolj prepoznavnih gostinskih družin v Sloveniji, je za naš portal zaupal sodnik kuharskega šova MasterChef Slovenija.

Eni najbolj prepoznavnih slovenskih kulinaričnih družin je uspel velik met. Jezerški se namreč selijo v sosednjo Avstrijo, kjer bodo poskrbeli za to, da bodo tudi naši severni sosedje uživali v vrhunskih kulinaričnih mojstrovinah, dobrem vinu in raznoraznih dogodkih. "Posestvo Taggenbrunn je zelo veliko. Vključuje grad, ki je bil v totalnih ruševinah, a so ga pred korono rekonstruirali. Okrog gradu je okoli 45 hektarjev vinogradov, zelo mladih, spodaj pa so kašča in dve dvorani za dogodke, zgoraj pa še hotel in še ena dvorana za dogodke," dvorec na avstrijskem Koroškem opiše Luka Jezeršek.

Sredi velike pokrajine osrednje avstrijske Koroške se nahaja posestvo Taggenbrunn. FOTO: Arhiv Jezeršek icon-expand

"Družina Riedl je lastnica tega gradu in posestva, v osnovi pa je to družinsko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo ročnih ur. Pred korono so se odločili za prenovo gradu in se začeli ukvarjati z gostinsko ponudbo. Nato pa so ugotovili, da ima gostinski kruh kar precej trdo skorjo, zato so nas letos pozimi kontaktirali. Iskali so nekega partnerja in gospod Lokovnik nas je povezal z njimi," je zaupal sodnik našega šova MasterChef Slovenija in nadaljeval, da so nato sledili ogledi posestva in razna dogovarjanja. "Mi smo zaznali nek interes, saj nam je v interesu tudi zato, ker že nekaj časa poskušamo s cateringom in dogodki prodreti na avstrijski trg," je še dodal.

Posest je obdana s 45 hektarji vinogradov. FOTO: Arhiv Jezeršek icon-expand

V Avstriji so zelo lokalni, zato je to pri širitvi kar precejšnja težava. "To je bila za nas super priložnost, da imamo neko stalno lokacijo. Zelo jasno tudi poudarjamo, da je s tem sodelovanjem prišlo do združitve dveh družin, dveh družinskih podjetij. Tam nas poznajo po naši znamki Jezeršek, zato bomo tudi na gradu Taggenbrunn delovali pod našo prepoznavno znamko," je ponosen kuharski chef. Z delom na gradu so začeli v začetku maja. "Skočili smo v vodo in zdaj plavamo," je povedal simbolično in dodal: "Prvi plan je, da sestavimo ekipe. Veliko kontaktov smo dobili tudi od Slovencev, ki živijo v zamejstvu. Pa tudi tistih, ki živijo v Kranjski Gori, Tržiču in na Jesenicah in se vozijo na delo k našim sosedom. V Avstrijo si želimo pripeljati naš standard, našo kvaliteto, celo našo prepoznavno izkušnjo za uporabnike. Zdaj začenjamo z gostinskim delom, hotelski del počasi teče. V nadaljevanju si želimo na samem dvorcu organizirati čim več dogodkov, kot to delamo na Dvoru Jezeršek," je povedal in dodal, da si želijo na avstrijski trg priti tudi s catering storitvami.

Hotelske sobe v gradu icon-picture-layer-2 1 / 8

V načrtu so tudi razne delavnice, kot jih ponujajo slovenskim ljubiteljem kulinarike, a je to zaenkrat še kar precejšen izziv. "Tudi to imamo v planu, a tu je zelo zanimiva jezikovna bariera. Čeprav smo mislili, da je je malo manj, je kar prisotna. Angleščina gre dobro predvsem mladim generacijam, starejšim pa malo slabše. Naša ciljna skupina so zaenkrat mladi upokojenci, ljudje, ki potujejo. Prvi plan je najprej 'preživeti' prvo poletno sezono," je zaupal.

Obenem sta na voljo tudi otroški park in adrenalinski tobogan. FOTO: Arhiv Jezeršek icon-expand

V sklopu gradu je tudi muzej s časovnimi stroji, saj se avstrijska družina ukvarja z urami. Obenem je na voljo tudi otroški park in adrenalinski tobogan, zato je destinacija načeloma namenjena tako mladim kot tudi starim. "Ponujamo tudi pokušanje vina, restavracijo, kavarno, objekt živi in deluje. Ni še povsem po naših standardih, zato lahko zaenkrat rečem, da gre za soft opening oziroma mehki zagon našega dela," je povedal. Trenutno na gradu potekajo razni koncerti, kjer je pretekli vikend nastopil celo prepoznavni Hans Sigl iz serije Gorski zdravnik z izbrano poezijo, veliko pa je tudi glasbenikov.

Kulinariko bodo na nek način prilagodili avstrijskemu trgu. icon-picture-layer-2 1 / 6

Čeprav je dvorec v lasti avstrijske družine, imajo Jezerški pri idejah precej proste roke. "Nekaj praznovanj in porok imamo že dogovorjenih. Organizirani so tudi že razni seminarji, srečanja in obletnice, torej način, ki ga mi v Sloveniji zelo intenzivno izvajamo. V nadaljevanju pa je treba odpreti vrata v nov trg. Sami vidimo velik potencial v tem," je poudaril Luka. Lokacija je primerna tudi za Slovence, saj se dvorec nahaja le uro od naše prestolnice, Avstrija je tudi zelo velik in zanimiv trg, ki odpira vrata celo v Nemčijo. "Želimo si narediti nov poslovni korak izven slovenskih meja v smislu stalne prisotnosti," je dodal. Kulinariko bodo na nek način prilagodili avstrijskemu trgu, saj bodo ponujali dunajske zrezke, različne knedle, ki so pri njih zelo prepoznavni. "Ker je to jug Avstrije, imajo radi morski pridih. Tudi ponudba vin, čeprav imajo veliko svojega vina, ki ga je treba postaviti v prvi plan, bo zavzemala območje Alpe - Jadran. Dodali smo še nekaj slovenskih vin, nekaj italijanskih, saj se nam zdi pomembno, da gremo malo širše," je še poudaril.

Posest je primerna tudi za številne dogodke. icon-picture-layer-2 1 / 6