Luka Jezeršek o starševstvu: Vsak dan je izziv

Kaj se je dogajalo? Kot je Luka povedal za naš portal, je šlo bolj za opomnik kot za kazen. "Že x-tič tisti dan, ga je žena opomnila, da ne pomeni ne. Iznajdljiv kot je, je potem poskušal na vsak način doseči cilj, torej dobiti tisto, za kar smo mu rekli, naj pusti pri miru. Pa sva ga na njegovo smolo vsakič zalotila," je pojasnil kuharski chef in dodal, da ni šlo samo za eno stvar: "Od tega, da si nadvse želi svoj telefon in je potem poskusil najinega ne vem kolikokrat vzeti, do tega, da za stvari, za katere mu že poveva, da ne bo šlo, vseeno poskuša 'še v drugo'. Pa na ušesih kdaj pa kdaj sedi ... Skratka, se je nabralo in namesto vpitja sva uporabila nama poprej čisto nepoznan prijem. Saj veste, kako pravijo: Tisto, kar roka napiše, glava bolje zapomni. Najprej je trmaril, da ne bo tolikokrat napisal tega, potem pa je izginil v sobo in prišel nazaj z listkom. Nasmejal naju je do solz. Otroška domišljija/iznajdljivost ne pozna meja."

Pred dnevi je Luka Jezeršek , kuharski chef in sodnik MasterChefa Slovenija , na svojem Instagramu objavil fotografijo, na kateri je njegov najstarejši sin Urh. Ta je poziral s papirjem, na katerem piše: "Ne je ne 100-krat." Luka pa je pod fotografijo zapisal: "Je dobil kazen, da mora 100-krat napisati 'ne je ne'." in ob tem dodal emotikon, ki se smeji na vsa usta.

Luka pravi, da zase upa, da je dober človek in da težko reče, ali je strog ali popustljiv. "Morda so kakšni strokovnjaki zmajevali z glavo, ko so videli, kaj je moral moj sin narediti 'za kazen'. Ne vem. Vsak dan je izziv," je povedal in dodal, da verjame, da so otroci ogledalo staršev: "Zato se trudim/stremim k temu, da mi bo podoba v njem všeč."

Sicer si z ženo ne delita vlog, kdo je 'dobri' in kdo 'slabi policist'. Tega pri njih, pravi in dodaja: "Moji vzgojni prijemi so kdaj boljši, kdaj slabši."Tako kot vsi starši, se tudi Luka in Aleksandra učita sproti in ker je Urh najstarejši, je on tisti, ki ju uči vseh zvijač in izgovorov.

In zadolžitve pri otrocih? "To šele vpeljujemo, so še precej majhni. Morata pa Urh in Sofija sedaj vsak večer pospraviti svoje sobe, da se zjutraj zbudita v lep in urejen dan."