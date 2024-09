Luka Jezeršek s tekmovalcema MasterChefa pripravljal tradicionalne jedi

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je odvil dan ekološkega kmetijstva E'KO DOBRO. Tam so med drugim Luka Jezeršek, Jure Pavlič in Luka Pangos, zmagovalec 10. sezone Masterchefa, vodili delavnice kuhanja tradicionalnih slovenskih jedi z ekološkimi sestavinami. Ne samo to, učili so tudi, kako s kuhanjem tradicionalne slovenske hrane, katere priprava je sicer dolgotrajna, prihranimo čas.